Legora, nuovo store in Piazza dei Martiri

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Alessandro Legora apre la sua nuova boutique monomarca a piazza dei Martiri, nel salotto di Napoli.

Il marchio dello stilista napoletano, da sempre sinonimo di lusso e alta sartoria e fra i più affermati sulla scena nazionale dell’alta moda femminile, sa unire da sempre il design contemporaneo all’alta sartorialità senza tempo.

E la nuova apertura rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita nazionale e internazionale del brand, offrendo ai clienti un’esperienza di shopping unica e immersiva.

Lo store di Piazza dei Martiri

Lo store di piazza dei Martiri 23/D rappresenta al meglio l’universo di Alessandro Legora, che da Amministratore delegato e Capo ufficio stile della sua azienda, ha concepito la boutique come un vero e proprio viaggio da far vivere alle proprie clienti, partendo dalla sua linea casual chic e percorrendo gli outfit grintosi della capsule party e eveningwear, fino ad arrivare alla realizzazione e allo studio di capi coture e bridal.

La boutique, che si estende su una superficie di 300 mq per 3 livelli e riflette l’estetica sofisticata del Marchio, ha un concept architettonico progettato per valorizzare le collezioni Legora, creando un dialogo armonioso tra materiali pregiati, luci, dettagli di design e colori iconici del brand, il bianco e il nero. Ogni angolo è pensato per accogliere la cliente in un’atmosfera intima, elegante e internazionale. Grande attenzione è dedicata al personale, altamente qualificato e formato per soddisfare in maniera attenta ogni tipo di esigenza. Nel nuovo punto vendita, i clienti potranno scoprire le collezioni del brand nella loro totalità incluse le ultime novità e i pezzi in edizione limitata disponibili in esclusiva proprio per la boutique di Piazza dei Martiri.

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro è stato effettuato da Alessandro Legora e la sua famiglia insieme con Carlo Puca, assessore all’Immagine della Città e alla Partecipazione Attiva del Comune di Napoli. Presenti all’evento numerose personalità del mondo delle Istituzioni, fra cui Vittorio Genna, Presidente Unione industriali napoli; Pasquale Russo, presidente Confcommercio Campania; Luigi Muto, vicepresidente nazionale Confcommercio; Ciro Fiola, presidente Camera di commercio Napoli; l’onorevole Assunta Tartaglione; Pasquale Legora de Feo, presidente Uniport e AD del terminal Conateco e Soteco con la compagna Fiorella Cavaliere.

E poi tanti protagonisti dello spettacolo e della cultura come le attrici Giovanna Sannino, Daniela De Vita, Mariasole Di Maio, Shalana Santana, Floriana de Martino e Luisa Esposito; la scrittrice e web editor Elisa D’Ospina, le conduttrici Diletta Acanfora (tv) e Adriana Petro (radio); le wedding planner Alba Greco e Teresa Chirico e la consulente d’immagine Francesca Irranca.

Progetti futuri

Guardando al prossimo futuro, si prospettano ora una fine 2026 e un inizio 2027 molto impegnativi, interessanti e ambiziosi per Alessandro Legora e il suo marchio, tanto da essere già da tempo al lavoro per la prossima apertura su Milano dove poter accogliere la propria clientela estera.

E i progetti non finiscono qui: seguendo l’esempio di numerosi brand di lusso, Alessandro e la moglie Diana hanno fondato lo scorso agosto il brand Maison Legora che prevede la prossima apertura di boutique Hotel e spazi rooftop nel centro storico di Napoli prima e in Costiera poi.

Il piglio imprenditoriale della famiglia Legora, con la sensibilità alla moda di Alessandro e il perfezionismo e la grinta della moglie Diana saranno il mix perfetto su cui puntare per un grande lancio nel settore turistico ricettivo. Il gruppo Legora si espande e diventerà sempre di più sinonimo di eccellenza, lusso e artigianalità made in Naples.