Masterplan Capodichino, protocollo di intesa Gesac-Acen

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Un sistema di regole e controlli condivisi per accompagnare la realizzazione delle nuove infrastrutture dell’Aeroporto internazionale di Napoli e garantire trasparenza negli appalti, sicurezza nei cantieri e tutela dei lavoratori.

È quanto prevede il protocollo siglato da Gesac e Acen in vista dell’attuazione del Masterplan 2025, il piano di sviluppo e riqualificazione dello scalo partenopeo approvato un mese fa, che prevede investimenti per oltre 250 milioni di euro.

A firmare l’intesa sono stati l’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri, e il presidente dell’Associazione costruttori edili della provincia di Napoli, Antonio Savarese.

Regole e controlli lungo tutto il ciclo degli appalti

Il protocollo introduce un sistema di governance condivisa che copre l’intero ciclo degli appalti: dalla predisposizione delle gare all’esecuzione dei lavori. Le misure riguardano la prevenzione delle infiltrazioni criminali, la tracciabilità delle procedure e la tutela dei lavoratori.

Tra gli strumenti previsti: pubblicazione degli atti di gara su piattaforme digitali certificate; tracciabilità di contratti e pagamenti; verifica della regolarità contributiva e della corretta applicazione dei contratti collettivi; punteggio premiale nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa per le imprese che garantiscono retribuzioni superiori ai minimi contrattuali.

Gli impegni saranno estesi anche agli eventuali subappaltatori.

Criteri ambientali e monitoraggio continuo

Sul fronte ambientale, il protocollo prevede l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam), la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici nei cantieri, il recupero dei materiali e la gestione tracciata dei rifiuti.

Un tavolo tecnico permanente Gesac‑Acen monitorerà l’attuazione degli impegni attraverso indicatori specifici e report semestrali.

Le dichiarazioni

«La qualità delle infrastrutture deve andare di pari passo con quella dei processi attraverso i quali saranno realizzate», sottolinea l’ad di Gesac, Roberto Barbieri. «Vogliamo tutelare il lavoro, valorizzare le imprese qualificate e responsabili e fare in modo che questo importante programma di investimenti generi valore duraturo per l’aeroporto, la città e il territorio».

Per il presidente di Acen, Antonio Savarese, il protocollo «rappresenta una scelta di campo chiara, un modello di operatività moderno che mette al centro legalità, trasparenza, valorizzazione del lavoro e sostenibilità ambientale». «A differenza di altri protocolli, questo riguarda opere nuove», aggiunge Savarese. «Lo sforzo congiunto rinvigorisce il patto di fiducia tra pubblico e privato, precondizione per processi di rigenerazione urbana e per uno sviluppo sociale ed economico solido del territorio».