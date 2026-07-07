martedì, Luglio 7, 2026
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Poste Italiane svetta anche in tempo di saldi

Di
Redazione
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Estate tempo di saldi, offerte e sconti. Poste Italiane si contraddistingue come punto di riferimento nello shopping, soprattutto digitale, con oltre 29 milioni di carte emesse e quasi 15 milioni di wallet.

Nel 2025 sono state registrate circa 3,4 miliardi di transazioni con carte Postepay, e ben 795 milioni per operazioni e-commerce.

Un fenomeno, quello degli acquisti online, che aumenta sempre di più e favorisce lo sviluppo della logistica: solo nei primi tre mesi del 2026, Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi (+14,6% a/a).

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