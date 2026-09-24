Socotec acquisice 70% Gimax

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Il gruppo Socotec attivo nei servizi di ispezione delle costruzioni e controllo qualità nell’edilizia ha finalizzato l’acquisizione dell’azienda campana Gimac srl, specializzata nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici.

L’operazione prevede il passaggio del 70% di Gimac alla controllata italiana di Socotec.

Tramite l’acquisizione di Gimac, Socotec – che è già leader nel mercato tedesco delle bonifiche da ordigni – diventa leader di mercato anche in Italia acquisendo competenze riconosciute e team di eccellenza.

Carlo Barbagallo, attuale amministratore delegato di Gimac, continuerà a essere la guida operativa della società e resterà come socio di minoranza.

Italaw Studio

Il team di ITALAW Studio di Avvocati,, guidato dal Founding Partner Francesco Pezone (in foto a sinistra) e dalla Local Partner Maria Pia Pezone, ha affiancato i venditori lungo l’intero processo, fornendo assistenza legale e consulenza strategica nella strutturazione dell’operazione, nella gestione della due diligence, nella definizione della strategia negoziale e nella predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale, inclusi il contratto di compravendita, gli accordi tra soci e la documentazione accessoria, fino al closing.

L’acquirente è stato assistito dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino (in foto a destra) coadiuvato dal Junior Partner Gianmarco Melillo, dall’Associate Andrea Arena, e dal Junior Associate Filippo Aretini.