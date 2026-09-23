Trenitalia e Alstom presentano nuovo Intercity 200

Trenitalia (Gruppo FS) e Alstom hanno presentato oggi il nuovo Intercity 200, capace di
raggiungere i 200 km/h, a InnoTrans, la fiera internazionale leader per la tecnologia dei
trasporti, in programma dal 22 al 25 settembre a Berlino.
Alla presentazione hanno partecipato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato
e Direttore Generale del Gruppo FS, Martin Sion, CEO Alstom, Simone Gorini,
Direttore Generale di Trenitalia, e Michele Viale, Managing Director Alstom Italia.
COMFORT, ACCESSIBILITÀ E SERVIZI PER I VIAGGI A MEDIA E LUNGA
PERCORRENZA
Il nuovo Intercity 200, progettato per Trenitalia da Alstom a partire dalla piattaforma dei
treni regionali Coradia Stream, punta a coniugare innovazione tecnologica, comfort e
sostenibilità al servizio dei viaggiatori. Costruito in Italia utilizzando una selezione di
materiali sostenibili, è riciclabile fino al 94% e ha un tasso di recuperabilità del 96%.
Inoltre, garantisce una riduzione fino al 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli
precedenti.
Con una velocità massima di 200 km/h, il treno Coradia Stream di Alstom garantisce
collegamenti più rapidi e, all’interno, i passeggeri possono trovare ambienti accoglienti e
funzionali.
A bordo sono presenti sedute prodotte con materiali riciclati, un sistema avanzato di climatizzazione, prese elettriche individuali, spazi dedicati alle famiglie e punti
ristoro automatizzati.
Il design degli interni è stato completamente rinnovato per creare
un’esperienza di viaggio più piacevole, con cromie calde e materiali selezionati per
garantire comfort e durabilità.
Il treno, infine, presenta interni ampi che contano 403 posti a sedere, 3 postazioni PRM
e 8 postazioni per biciclette, con possibilità di ricarica per le versioni elettriche.
Dal punto di vista tecnologico, il convoglio integra sistemi digitali avanzati, sviluppati da
Alstom, per il controllo e la gestione del treno e per la manutenzione predittiva. Grazie
all’analisi continua dei dati e il monitoraggio in tempo reale, queste tecnologie permettono
di anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre gli interventi non programmati e
ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza del treno lungo l’intero ciclo di vita.
IL PIANO DI FINANZIAMENTO CON I FONDI DEL PNRR
Il nuovo Intercity 200 è parte di un investimento complessivo di Trenitalia da circa 500
milioni di euro, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per
l’acquisto di 38 nuovi treni Intercity. Grazie a questi investimenti, Trenitalia ha
rinnovato profondamente l’offerta di media e lunga percorrenza su tutto il territorio
nazionale, anche sulle linee meno servite e non elettrificate.
L’obiettivo è coniugare innovazione tecnologica, accessibilità e sostenibilità, offrendo ai passeggeri servizi più efficienti, affidabili e a ridotto impatto ambientale. I nuovi treni garantiscono infatti migliori prestazioni operative, minori emissioni e una maggiore flessibilità di esercizio anche sulle linee a trazione mista o prive di elettrificazione.
I nuovi Intercity rappresentano una leva concreta per ridurre i divari infrastrutturali tra le
aree del Paese, promuovendo l’equità territoriale e l’accessibilità su tutta la rete nazionale.
I fondi PNRR (inclusivi dei fondi della missione REPowerEU) hanno reso possibile
l’avvio di una trasformazione che interessa in particolare le aree del Centro-Sud e le linee
non elettrificate, assi strategici per la coesione sociale e lo sviluppo locale.
Le nuove tecnologie introdotte consentono infatti di portare servizi di qualità anche su tratte finora meno coperte da convogli moderni, garantendo maggiore comfort, affidabilità e
puntualità.
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