Trenitalia e Alstom presentano nuovo Intercity 200

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Trenitalia (Gruppo FS) e Alstom hanno presentato oggi il nuovo Intercity 200, capace di

raggiungere i 200 km/h, a InnoTrans, la fiera internazionale leader per la tecnologia dei

trasporti, in programma dal 22 al 25 settembre a Berlino.

Alla presentazione hanno partecipato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato

e Direttore Generale del Gruppo FS, Martin Sion, CEO Alstom, Simone Gorini,

Direttore Generale di Trenitalia, e Michele Viale, Managing Director Alstom Italia.

COMFORT, ACCESSIBILITÀ E SERVIZI PER I VIAGGI A MEDIA E LUNGA

PERCORRENZA

Il nuovo Intercity 200, progettato per Trenitalia da Alstom a partire dalla piattaforma dei

treni regionali Coradia Stream, punta a coniugare innovazione tecnologica, comfort e

sostenibilità al servizio dei viaggiatori. Costruito in Italia utilizzando una selezione di

materiali sostenibili, è riciclabile fino al 94% e ha un tasso di recuperabilità del 96%.

Inoltre, garantisce una riduzione fino al 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli

precedenti.

Con una velocità massima di 200 km/h, il treno Coradia Stream di Alstom garantisce

collegamenti più rapidi e, all’interno, i passeggeri possono trovare ambienti accoglienti e

funzionali.

A bordo sono presenti sedute prodotte con materiali riciclati, un sistema avanzato di climatizzazione, prese elettriche individuali, spazi dedicati alle famiglie e punti

ristoro automatizzati.

Il design degli interni è stato completamente rinnovato per creare

un’esperienza di viaggio più piacevole, con cromie calde e materiali selezionati per

garantire comfort e durabilità.

Il treno, infine, presenta interni ampi che contano 403 posti a sedere, 3 postazioni PRM

e 8 postazioni per biciclette, con possibilità di ricarica per le versioni elettriche.

Dal punto di vista tecnologico, il convoglio integra sistemi digitali avanzati, sviluppati da

Alstom, per il controllo e la gestione del treno e per la manutenzione predittiva. Grazie

all’analisi continua dei dati e il monitoraggio in tempo reale, queste tecnologie permettono

di anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre gli interventi non programmati e

ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza del treno lungo l’intero ciclo di vita.

IL PIANO DI FINANZIAMENTO CON I FONDI DEL PNRR

Il nuovo Intercity 200 è parte di un investimento complessivo di Trenitalia da circa 500

milioni di euro, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per

l’acquisto di 38 nuovi treni Intercity. Grazie a questi investimenti, Trenitalia ha

rinnovato profondamente l’offerta di media e lunga percorrenza su tutto il territorio

nazionale, anche sulle linee meno servite e non elettrificate.

L’obiettivo è coniugare innovazione tecnologica, accessibilità e sostenibilità, offrendo ai passeggeri servizi più efficienti, affidabili e a ridotto impatto ambientale. I nuovi treni garantiscono infatti migliori prestazioni operative, minori emissioni e una maggiore flessibilità di esercizio anche sulle linee a trazione mista o prive di elettrificazione.

I nuovi Intercity rappresentano una leva concreta per ridurre i divari infrastrutturali tra le

aree del Paese, promuovendo l’equità territoriale e l’accessibilità su tutta la rete nazionale.

I fondi PNRR (inclusivi dei fondi della missione REPowerEU) hanno reso possibile

l’avvio di una trasformazione che interessa in particolare le aree del Centro-Sud e le linee

non elettrificate, assi strategici per la coesione sociale e lo sviluppo locale.

Le nuove tecnologie introdotte consentono infatti di portare servizi di qualità anche su tratte finora meno coperte da convogli moderni, garantendo maggiore comfort, affidabilità e

puntualità.