In Campania numeri da record per trasporti via mare

- pubblicità -

La Campania si conferma una destinazione da sogno per gli amanti dei viaggi via mare, con i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia che nel 2024 hanno registrato un aumento dell’8,1% nel traffico passeggeri, trasportando ben 9.046.396 persone.

Nello specifico, il porto di Napoli è passato da 7.042.086 a 7.632.125 passeggeri (+8.4%), quello di Salerno da 1.091.810 a 1.179.928 (+8.1%) e quello di Castellammare da 230.953 a 234.343 (+1.5%). Con Capri, Ischia e Procida tra le mete più richieste per brevi weekend, i viaggiatori possono scoprire la bellezza della regione con lentezza e autenticità. A queste si aggiungono la Costiera Amalfitana e Sorrento, facilmente raggiungibili via mare grazie a numerosi collegamenti giornalieri, che permettono ai viaggiatori di esplorare queste località in modo comodo e panoramico, evitando lo stress del traffico e dei parcheggi.

Ferryhopper semplifica l’organizzazione del viaggio offrendo tecnologie innovative che consentono di prenotare traghetti e aliscafi in pochi passaggi, evitando lo stress del traffico o dei parcheggi costosi.

Nel 2025, il viaggio “lento” sta diventando sempre più popolare, con un focus crescente su esperienze autentiche e consapevoli, ma anche su uno stile di pianificazione che già a partire dalle prime fasi dell’organizzazione di un itinerario punta ad essere semplice, accessibile e senza stress. Ferryhopper, la piattaforma numero uno al mondo per la prenotazione di aliscafi, abbraccia tutto questo e svela le tendenze del momento. I numeri parlano chiaro: sempre più viaggiatori stanno cercando di sfruttare le varie ricorrenze previste durante l’anno per weekend di relax e scoperta, soprattutto verso mete facilmente raggiungibili via mare, dove la durata della traversata è breve e l’esperienza ricca. E con l’arrivo della bella stagione sempre di più i viaggiatori si spingono verso località marittime. In tal senso, le isole del Golfo di Napoli, la Costiera Amalfitana e Sorrento sono tra le destinazioni ideali per vivere un’esperienza più consapevole, lontano dalla frenesia quotidiana, ma allo stesso tempo piena di suggestioni.

Le isole campane: itinerari da non perdere

Capri, Ischia e Procida rappresentano tre volti distinti della Campania, ciascuna con un’identità unica che si presta a diverse tipologie di viaggio e a esperienze indimenticabili. Procida è la più piccola e autentica delle isole del Golfo di Napoli. Qui, la visita a Marina Corricella – con le sue case colorate affacciate sul mare – è un’esperienza da cartolina, mentre la salita a Terra Murata, l’antica cittadella fortificata, regala panorami mozzafiato e un tuffo nella storia grazie al Palazzo d’Avalos, ex carcere oggi visitabile su prenotazione. Da non perdere una passeggiata tra i vicoli del Casale Vascello e un pranzo a base di pesce fresco nei ristorantini tipici, che permettono di assaporare la vera atmosfera dell’isola.

Ischia è la più grande e poliedrica delle tre: famosa per le sue terme naturali e i giardini botanici, offre relax e benessere a 360 gradi. Il Castello Aragonese, simbolo dell’isola, è un luogo magico da visitare soprattutto al tramonto, mentre i Giardini La Mortella, a Forio, sono un’oasi di pace e bellezza dove si tengono concerti di musica classica immersi nella natura. Le spiagge di Ischia, come quella dei Maronti e la Baia di San Montano, sono ideali per chi cerca il sole e il mare, mentre il borgo di Sant’Angelo, con le sue case colorate e il porticciolo, è perfetto per chi vuole immergersi nella vita locale e gustare piatti della tradizione.

Capri è sinonimo di glamour, eleganza e bellezza paesaggistica. Il cuore pulsante dell’isola è la Piazzetta, punto di ritrovo per eccellenza, da cui si dipanano vicoli ricchi di boutique e caffè storici. Tra le esperienze da non perdere ci sono la visita alla Grotta Azzurra, raggiungibile solo in barca e accessibile solo con il mare calmo, e il giro in barca intorno all’isola per ammirare i Faraglioni, simbolo di Capri. Per gli amanti della natura, la salita al Monte Solaro in seggiovia regala una vista unica, mentre i Giardini di Augusto e la Via Krupp sono ideali per passeggiate panoramiche. Non mancano le esperienze culturali, come la visita a Villa Jovis, residenza dell’imperatore Tiberio, e la scoperta della cucina locale, con piatti come la caprese e il limoncello.

Tutti questi itinerari sono facilmente prenotabili tramite l’app di Ferryhopper, che consente di scegliere la soluzione più comoda tra diverse compagnie, orari e tariffe, e di gestire la propria esperienza di viaggio in modo flessibile. Proprio cavalcando la tendenza dell’island hopping, Ferryhopper è lo strumento perfetto per organizzare anche un viaggio da un’isola all’altra inserendo Capri, Ischia e Procida nello stesso itinerario, scegliendo date, giorni e operatori navali differenti, e avere tutto in un’unica prenotazione. Un esempio di island hopping ideale potrebbe partire da Napoli con prima tappa a Ischia per qualche giorno di benessere termale, proseguire verso Procida per un’immersione nella vita isolana più autentica e concludere a Capri, tra bellezza paesaggistica e lifestyle elegante, per poi rientrare in terraferma. Un viaggio flessibile e completo, che unisce relax, scoperta e varietà, il tutto gestito facilmente con pochi clic.

Tutto ciò permette di vivere la Campania in modo immersivo, alternando momenti di relax, cultura e scoperta, e valorizzando la bellezza del paesaggio e la ricchezza delle tradizioni locali.

Le tendenze del 2025: sempre più viaggiatori internazionali scelgono il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana

Le previsioni Ferryhopper confermano una crescita costante dell’interesse internazionale verso il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, mete che stanno diventando sempre più richieste durante tutto l’anno, anche al di fuori dell’alta stagione. Nei primi mesi del 2025 si è registrato un aumento significativo delle prenotazioni di traghetti e aliscafi da parte di viaggiatori stranieri, con un +20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare questo trend, in Europa, sono soprattutto Francia, Spagna e Germania, che si confermano tra i mercati più forti. Sul fronte extraeuropeo, crescono in modo rilevante gli arrivi da Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, evidenziando l’attrattiva globale della Campania e l’efficacia dell’offerta turistica via mare.

Particolarmente sorprendente è l’ascesa dei mercati asiatici: la Cina registra un incremento del 300%, seguita dalla Corea del Sud (+130%) e dall’India (+80%). Si tratta di segnali chiari di un interesse crescente favorite dalla possibilità di viaggiare tra isole e coste senza stress, con il supporto di piattaforme intuitive come Ferryhopper. L’interconnessione tra i porti del Golfo e la facilità di accesso alle principali attrazioni naturali, storiche e culturali, rende la regione un punto di riferimento sempre più strategico per il turismo globale.

Ferryhopper risponde alle esigenze dei viaggiatori contemporanei offrendo tecnologie innovative per pianificare itinerari personalizzati. Nel panorama del turismo europeo, Ferryhopper si distingue come piattaforma leader per la prenotazione di traghetti e aliscafi, capace di ridefinire l’esperienza di viaggio con un approccio smart e farsi concretamente ponte verso un nuovo modo di viaggiare: innovativo, facile e consapevole. Con oltre un milione di biglietti venduti in Italia nel 2024 e una crescita a doppia cifra prevista anche per il 2025, Ferryhopper si prepara a consolidare la sua posizione nel mercato italiano ed europeo, puntando su tecnologia avanzata e promozione di un nuovo stile di viaggio. Il mercato dei traghetti e degli aliscafi, infatti, sta vivendo una trasformazione significativa, trainata da una nuova sensibilità nei confronti del viaggio consapevole e sostenibile. In questo contesto, Ferryhopper gioca un ruolo centrale facilitando la pianificazione di itinerari personalizzati e flessibili, e incoraggiando un approccio più attento alla stagionalità. I dati delle prenotazioni su Ferryhopper nel 2024 confermano, infatti, una tendenza in forte crescita verso i viaggi fuori stagione: se il 37% dei passeggeri ha scelto di visitare il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana nei mesi di luglio e agosto, ben il 63% ha preferito partire negli altri periodi dell’anno. In particolare, i mesi di giugno (17%), settembre (16%), maggio (13%) e ottobre (8%) registrano un’elevata affluenza, segnalando una progressiva destagionalizzazione del turismo marittimo.

Questo comportamento riflette un cambiamento nel modo di viaggiare: più lento, più autentico e lontano dalla frenesia dell’alta stagione. Grazie alla possibilità di prenotare traghetti e aliscafi con anticipo, confrontare tratte e operatori e combinare più destinazioni in un’unica soluzione, Ferryhopper rende semplice l’organizzazione di viaggi esperienziali in ogni periodo dell’anno. Una modalità di esplorazione che valorizza le bellezze della Campania, riducendo la pressione turistica e promuovendo un turismo più equilibrato e accessibile.

Con uno sguardo che pone al centro l’utente, per facilitare l’organizzazione del viaggio e rendere l’esperienza user friendly, Ferryhopper ha implementato nuove funzionalità che rendono la pianificazione semplice e intuitiva. I viaggiatori possono salvare i dati passeggeri per velocizzare le prenotazioni future, ricevere notifiche in tempo reale sugli orari non ancora pubblicati e godere di un supporto clienti sempre disponibile tramite live chat e WhatsApp. La prenotazione avviene direttamente dall’app, senza costi aggiuntivi, e consente di evitare le code in biglietteria grazie all’imbarco con biglietto elettronico. Inoltre, la possibilità di modificare autonomamente i biglietti offre maggiore flessibilità per adattare i piani di viaggio. Tutte queste funzionalità contribuiscono a un’esperienza di viaggio più fluida, organizzata e rilassata, perfettamente in linea con le esigenze dei viaggiatori contemporanei.