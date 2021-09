In Italia si cercano migliaia di camionisti: 14 Comuni del Nolano pagano la scuola guida ai percettori di reddito di cittadinanza. Il sindaco di Nola, Gaetano Minieri: “Investiamo su chi vorrebbe ma non può”

In Italia mancano i camionisti da assumere ed i comuni del Nolano pagano la scuola guida ai percettori del reddito di cittadinanza.

“Puntiamo a spendere con criterio le risorse che ci sono state messe a disposizione per favorire l’inclusione e la formazione dei cittadini che vivono in condizioni di svantaggio. E’ per questo che – spiega Gaetano Minieri, il sindaco di Nola che è città capofila dei 14 Comuni che appartengono all’Ambito sociale N23 – abbiamo cercato di dare una chance concreta a chi oggi non lavora e percepisce il reddito di cittadinanza. Nella fattispecie il problema della mancanza di autisti è anche determinato dai costi per conseguire le specifiche abilitazioni di guida: tanti i giovani che rinunciano perchè non hanno i soldi necessari. Ecco perchè abbiamo deciso di investire in questo tipo di formazione”.