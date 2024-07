Inaugurata Casa del Made in Italy con ministro Urso

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inaugurato a Napoli la Casa del Made in Italy di piazza Garibaldi 19: continua così, anche nel capoluogo campano, lo sviluppo del progetto delle Case del Made in Italy, già inaugurate a Torino, Catania, Perugia e L’Aquila, primi dei presidi previsti dal Mimit sul territorio nazionale.

Queste nuove strutture territoriali erogheranno informazioni e assistenza sugli strumenti che il Dicastero mette a disposizione per incentivare e sostenere le attività produttive, lo sviluppo e quindi l’occupazione, consentendo così alle imprese italiane di cogliere al meglio le sfide dell’internazionalizzazione e dell’innovazione digitale e green.

Un prezioso strumento, dunque, a disposizione delle imprese e dei cittadini, che sarà inoltre luogo di confronto con le rappresentanze datoriali e dei lavoratori e dei vari settori produttivi del Paese, per ascoltare le esigenze dei territori e nel frattempo fornire loro le informazioni e le risposte necessarie.

A margine dell’inaugurazione il ministro Urso ha partecipato, con i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali presenti, alla cerimonia di Poste Italiane che ha celebrato l’evento con l’annullo filatelico di un timbro postale dedicato alla Casa del Made in Italy partenopea, raffigurante l’Uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci, oltre al Vesuvio e al golfo di Napoli.

“Desidero ringraziare il Ministro Urso per aver voluto inaugurare questa mattina a Napoli la casa del Made in Italy che diventerà un riferimento per tutte le imprese e gli artigiani campani. Nella nostra regione che esprime tanto di questo grande racconto dell’Italia non poteva mancare ed è un altro segnale di attenzione che il Governo Meloni riserva al nostro territorio. Il Ministro Urso sta realizzando un lavoro straordinario in tutta Italia a tutela e promozione di questo grande patrimonio identitario di cui c’è fame nel mondo. Da sempre Fratelli d’Italia sostiene il lavoro che genera la nostra produzione produttiva e difende gli investimenti delle nostre aziende che vogliono trovare lo Stato a loro fianco nell’ internazionalizzazione e nella tutela dalla contraffazione. L’Italia è sinonimo nel mondo di Bello, Buono e Benfatto chi difende le nostre eccellenze difende il futuro della Nazione”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

