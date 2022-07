Inaugurata sede Uil Pensionati al Centro Direzionale.

Nuovi spazi per rinnovare l’impegno di sempre. La Uil Pensionati Campania oggi, al Centro Direzionale di Napoli (Isola E1 – 1 Piano interno 6), ha inaugurato la nuova sede Uilp, abbellita da un ciclo pittorico dell’artista Daniela D’Oria sul legame tra passato, presente e futuro. Le opere raccontano come le diverse generazioni siano legate da un filo rosso che parte dal passato per poi dipanarsi nel presente e proiettarsi verso un futuro che si regge su solide fondamenta.

All’inaugurazione sono intervenuti il segretario generale Uilp Campania Biagio Ciccone, confermato nell’incarico lo scorso maggio durante il congresso che si è tenuto a Ravello e il segretario generale nazionale Uilp Carmelo Barbagallo.

L’inaugurazione della nuova sede della Uilp Campania è solo il primo passo di un articolato programma di iniziative e proposte che prenderà il via in autunno e che punta a offrire soluzioni concrete ai pensionati.

“L’inaugurazione di una nuova sede è sempre un atto di democrazia – ha detto Carmelo Barbagallo, segretario generale nazionale Uilp – Con questa nuova sede saremo ancora più vicini alle nostre iscritte e ai nostri iscritti, più vicini alle persone. Per la Uilp la capillarità sul territorio è fondamentale, perché questa vicinanza ci permette di ascoltare veramente i bisogni, le idee e le rivendicazioni delle persone anziane. Di tutte le persone anziane e pensionate, che non sono un peso o un costo ma una risorsa sociale ed economica”.

“In programma c’è l’attivazione di uno sportello di ascolto, al servizio dei pensionati del territorio campano, e un corso di alfabetizzazione informatica che consentirà ai pensionati di utilizzare in maniera più agevole le nuove tecnologie, facilitando il loro accesso ai servizi offerti dagli enti attraverso le proprie piattaforme – ha sottolineato il segretario generale Uilp Campania Biagio Ciccone – All’attenzione, inoltre, la questione legata all’assistenza sanitaria degli anziani, molti dei quali hanno sempre più difficoltà a pagare medicinali e cure: una battaglia di civiltà che la Uilp Campania porta avanti da tempo e con più forza negli ultimi mesi, in concomitanza con la perdita del potere d’acquisto delle pensioni”.