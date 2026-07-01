Inaugurato Frecciarossa diretto Napoli-Bari-Lecce

- pubblicità -

«Oggi è una giornata importante: lanciamo il nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce». Lo ha dichiarato Simone Gorini, direttore operations Alta Velocità di Trenitalia, durante la presentazione del collegamento alla stazione di Napoli Centrale.

Gorini ha sottolineato che i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari saranno di 3 ore e 30 minuti, con un «grande recupero in termini di viaggio e di comfort», grazie alla nuova relazione diretta tra le due città.

Il primo viaggio è previsto oggi con la partenza da Lecce alle 18.10, mentre domani sarà la volta della prima corsa da Napoli alle 6.45.

La Variante Cancello e le prossime attivazioni

«Abbiamo lanciato questa nuova fase grazie all’attivazione della Variante Cancello. Nei prossimi anni ci saranno altre attivazioni che renderanno ancora più veloce la connessione tra Napoli e il Salento», ha spiegato Gorini, evidenziando che il nuovo collegamento rappresenta «un primo passaggio» verso ulteriori evoluzioni della rete.

Il ruolo di Napoli Afragola

Il dirigente ha poi richiamato l’attenzione sull’arrivo del trasporto regionale a Napoli Afragola, definendolo «un elemento molto importante» per l’interconnessione tra servizi regionali e alta velocità. «Poter far affluire sempre più passeggeri all’alta velocità è una novità significativa. È un’opportunità per chi viaggia per vacanza ma anche per il mondo business, per chi si muove tra Napoli e Bari».

“Un momento storico”

«È un momento storico – ha concluso Gorini – perché con questa connessione tra Campania e Puglia, e con l’interconnessione su Napoli Afragola, che è uno snodo fondamentale tra centro, nord e sud, si sta creando una nuova via, all’insegna del comfort, della serenità del viaggio e della velocità».

Ferrante (MIT): prima tappa modernizzazione ferroviaria al Sud

“Il Frecciarossa diretto Napoli–Bari–Lecce attivo da oggi è la prima tappa del percorso di modernizzazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno che stiamo portando avanti. Questo traguardo storico dimostra che gli investimenti sull’alta velocità Napoli–Bari stanno già producendo benefici tangibili e continueranno a farlo con il progressivo completamento delle opere previste. Il Governo sta trasformando i progetti in infrastrutture, i cantieri in servizi, le opere in opportunità, rendendo il Sud sempre più competitivo, connesso e attrattivo”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia.

Italia più unita

“Il collegamento diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall’attivazione del doppio binario tra Napoli e Cancello, è frutto – aggiunge Ferrante – di una visione strategica che punta a costruire un’Italia più unita, riducendo le distanze e garantendo pari diritti di mobilità a tutti i cittadini. Il nuovo Frecciarossa rafforza l’offerta di collegamenti lungo l’asse adriatico e tirrenico, valorizzando il ruolo strategico della linea Av/Ac Napoli–Bari e contribuendo a creare una rete sempre più moderna, efficiente e integrata.

Contestualmente, con il completamento della prima fase dei lavori previsti nelle stazioni di Contursi e di Buccino sulla direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, da oggi tornano operativi i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza sulla linea, a dimostrazione dell’impegno che stiamo assicurando sull’intera rete. Per troppo tempo il Sud ha atteso infrastrutture moderne. Oggi diamo una risposta concreta ai cittadini, alle imprese e ai territori. L’alta velocità non è solo un’opera ferroviaria: è uno strumento di crescita economica, coesione nazionale e sviluppo, capace – conclude Ferrante – di far correre il Mezzogiorno verso il futuro”.