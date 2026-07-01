Inaugurato Frecciarossa diretto Napoli-Bari-Lecce

«Oggi è una giornata importante: lanciamo il nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce». Lo ha dichiarato Simone Gorini, direttore operations Alta Velocità di Trenitalia, durante la presentazione del collegamento alla stazione di Napoli Centrale.
Gorini ha sottolineato che i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari saranno di 3 ore e 30 minuti, con un «grande recupero in termini di viaggio e di comfort», grazie alla nuova relazione diretta tra le due città.
Il primo viaggio è previsto oggi con la partenza da Lecce alle 18.10, mentre domani sarà la volta della prima corsa da Napoli alle 6.45.
La Variante Cancello e le prossime attivazioni
«Abbiamo lanciato questa nuova fase grazie all’attivazione della Variante Cancello. Nei prossimi anni ci saranno altre attivazioni che renderanno ancora più veloce la connessione tra Napoli e il Salento», ha spiegato Gorini, evidenziando che il nuovo collegamento rappresenta «un primo passaggio» verso ulteriori evoluzioni della rete.
Il ruolo di Napoli Afragola
Il dirigente ha poi richiamato l’attenzione sull’arrivo del trasporto regionale a Napoli Afragola, definendolo «un elemento molto importante» per l’interconnessione tra servizi regionali e alta velocità. «Poter far affluire sempre più passeggeri all’alta velocità è una novità significativa. È un’opportunità per chi viaggia per vacanza ma anche per il mondo business, per chi si muove tra Napoli e Bari».
“Un momento storico”
«È un momento storico – ha concluso Gorini – perché con questa connessione tra Campania e Puglia, e con l’interconnessione su Napoli Afragola, che è uno snodo fondamentale tra centro, nord e sud, si sta creando una nuova via, all’insegna del comfort, della serenità del viaggio e della velocità».
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