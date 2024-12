Inaugurato Maximall Pompeii

- Pubblicità -

MaxiMall Pompeii rappresenta uno dei progetti più ambiziosi recentemente inaugurati dal gruppo IrgenRE.

Situato a Torre Annunziata, il centro commerciale si estende su una vasta area di 200.000 metri quadrati, con un investimento significativo di 200 milioni di euro. Questo progetto non solo offre un’importante opportunità di sviluppo economico per la regione, ma favorisce anche una consistente crescita occupazionale, con la creazione di circa 1.500 nuovi posti di lavoro.

L’inaugurazione del MaxiMall ha visto la presenza di figure istituzionali di rilievo, come il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo.

Il centro commerciale si distingue come il più grande hub commerciale esperienziale del Sud Italia, grazie alla sua vasta superficie di 50.000 metri quadrati dedicata alla vendita commerciale. Un elemento di grande innovazione è rappresentato dall’esordio in Italia del marchio Lefties, appartenente al noto gruppo spagnolo Inditex. Questo brand propone una linea di abbigliamento e accessori a prezzi accessibili, con un focus particolare su jeans, vestiti e accessori.

Nel MaxiMall Pompeii trovano spazio numerose insegne di grande prestigio sia italiane sia internazionali, che spaziano dal settore della moda a quello librario. Tra i brand presenti si annoverano nomi prestigiosi come Mondadori Bookstore, Hamleys, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Nike, Max&Co, Calvin Klein, e Patrizia Pepe. La varietà dell’offerta non si limita ai negozi di moda. Anche l’area gastronomica vanta una vasta gamma di opzioni, andando dalle eccellenze locali come Mennella e Gino Sorbillo, fino a marchi di fama mondiale come Starbucks, KFC, e McDonald’s. La presenza anche di ristoranti tipici italiani e innovativi come Casa Caldarelli e Michele Express esalta la diversità e la qualità dell’offerta culinaria.

Il progetto del nuovo complesso prevede, tra le altre cose, l’inclusione di un hotel Moxy, parte del gruppo Marriott, che avrà una classificazione a quattro stelle e potrà ospitare i suoi ospiti in 135 camere. Questo complesso sarà dotato di un vasto auditorium con una capacità di accoglienza pari a 1.000 posti, ideale per conferenze, eventi culturali e spettacoli. Oltre all’auditorium, ci sarà un cinema moderno con sette sale, progettato per offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica di alta qualità. Per coloro che necessitano di spazi per incontri professionali, il complesso offrirà numerose sale conferenze distribuite su una superficie di circa 3.000 metri quadrati.

L’area dedicata alla ristorazione sarà molto ampia e comprenderà ben trenta ristoranti, distribuiti in un’area di 3.000 metri quadrati, offrendo una vasta gamma di scelte culinarie. Inoltre, l’esterno del complesso sarà caratterizzato da una piazza-anfiteatro di 6.500 metri quadrati, destinata ad ospitare eventi e spettacoli all’aperto.

In questo spazio si potrà ammirare una fontana danzante con zampilli d’acqua che raggiungono altezze superiori ai 25 metri. Un altro elemento distintivo sarà una piazza multimediale interna di 800 metri quadrati, progettata per offrire un’esperienza tecnologica immersiva. Per agevolare l’accesso al complesso, sarà disponibile un ampio parcheggio in grado di ospitare fino a 3.300 autovetture e 30 autobus turistici. Il MaxiMall Pompeii si distinguerà per comprendere un grande parco verde di 50.000 metri quadrati, aperto al pubblico, dove le persone potranno rilassarsi e trascorrere il tempo libero in un ambiente naturale. Inoltre, sarà presente un’innovativa area coperta di 6.000 metri quadrati, ideale per chi ama fare jogging e ammirare il panorama del Golfo di Napoli.

Un aspetto fondamentale del complesso è l’impegno verso la valorizzazione del Made in Italy, emerso chiaramente durante la cerimonia di inaugurazione. Questo progetto è stato ideato dallo studio di architettura Design International, noto e pluripremiato a livello internazionale. Le componenti strutturali, sismiche e geotecniche sono state elaborate dalla società iDEAS, specializzata in questo tipo di progetti. All’interno dell’edificio che ospiterà l’auditorium, sarà creata un’area dedicata a iniziative di intrattenimento educativo. In collaborazione con Discovery Channel, sarà possibile ricreare, attraverso l’utilizzo della realtà aumentata, la vita quotidiana a Pompei prima dell’eruzione vulcanica del 79 d.C. Questo permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza educativa unica nel suo genere, riportandoli indietro nel tempo per comprendere meglio la storia e la cultura di un passato tanto affascinante.

Paolo Negri, founder e ceo di IrgenRE Group, parla di “una promessa divenuta realtà, di un’occasione enorme che avrà una ricaduta positiva sul tessuto sociale e occupazionale dell’area vastissima. Possiamo prevedere la creazione di circa 1.500 posti di lavoro. Ma essendo un’area altamente demografica, ed essendo convinti che il progetto sarà un successo, non escludiamo numeri più alti”. Anche la scelta del sito, ricorda Negri, non è stata casuale “ma confortata dallo studio commissionato a Caci, società di fama internazionale specializzata nelle valutazioni di fattibilità, che riconosce all’intervento MaxiMall Pompeii la possibilità di realizzare numeri entusiasmanti, ovvero circa 12 milioni di visitatori e oltre 350 milioni di fatturato già dal primo anno”.

“Il Parco Commerciale Maximall Pompeii rappresenta un nuovo inizio per Torre Annunziata e mi auguro rappresenti la scintilla per una più ampia rigenerazione urbana ed economica per la nostra città. E’ un’opera che ci salda con la vicina città di Pompei e consentirà di intercettare i milioni di turisti che ogni anno visitano gli Scavi, il Vesuvio e i grandi attrattori turistici del territorio. Il Maximall Pompeii sana una frattura urbanistica e recupera un’ex area industriale, dismessa per troppi anni. E’ un’opera che risarcisce la città dal contratto d’area torrese stabiese che per oltre 30 anni non ha realizzato quasi nulla a

Torre Annunziata”. Così il Sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

MaxiMall Pompeii è inoltre anche un esempio di architettura sostenibile, attestato dalla certificazione internazionale Breeam, che indica una metodologia di valutazione ideata per monitorare e certificare la sostenibilità degli edifici già in fase di progettazione e costruzione. L’evento di apertura è stato realizzato grazie al supporto di Samsung, Fastweb ed Enel.