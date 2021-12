Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia, rapporto Censis-Tendercapital, presentazione mercoledì 15.

Mercoledì 15 dicembre, alle ore 15.30, si terrà la presentazione del terzo Rapporto CENSIS-Tendercapital, presso la sede del CENSIS a Roma.

La ricerca mette in luce come il tema della sostenibilità sociale sia non solamente un oggetto di dibattito e di idee, ma può costituire un concreto programma per l’Italia del dopo-pandemia.

All’evento prenderanno parte: Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS; Moreno Zani, Presidente di Tendercapital; Riccardo Nencini, Presidente della Commissione Istruzione del Senato; Annamaria Parente, Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato; Alberto Oliveti, Presidente di AdEPP; Francesco Maietta, Responsabile delle Politiche Sociali del CENSIS; Paolo Crepet, Sociologo e Psichiatra.

Sarà possibile seguire la diretta dell’evento al seguente sito web:

https://stream24.ilsole24ore.com/