Inclusione finanziaria, incontro a Palazzo Ricca

L’inclusione finanziaria può trasformare in profondità le condizioni economiche e sociali di individui e comunità.

È quanto emerge dal nuovo studio d’impatto che sarà presentato giovedì 23 ottobre alle 11 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli (via dei Tribunali, 213), da PerMicro, la più grande società italiana che si occupa di inclusione finanziaria erogando credito a persone in condizioni di vulnerabilità, e realizzato da Triadi spin off del Politecnico di Milano e dedicato all’innovazione e all’impatto sociale.