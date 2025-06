Inclusione sociale e servizi, incontro a Nola

- pubblicità -

Si è svolto ieri presso il Seminario vescovile di Nola un incontro formativo con gli operatori del Centro di ascolto della Caritas promosso dall’INPS con la partecipazione dei Centri per l’impiego.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di favorire l’inclusione sociale e l’accesso ai servizi da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione (persone in difficoltà economica, anziani,

disabili, disoccupati).

Fondamentale è il ruolo delle Istituzioni e della capacità di fare rete per garantire la sicurezza e la dignità a chi è in difficoltà.

Dopo i saluti iniziali di Don Carmine Schiavone, direttore Caritas Campania, ha preso la parola Roberto Bafundi, direttore di Coordinamento metropolitano INPS di Napoli, che si è soffermato sulla necessità di svolgere un servizio integrato attraverso la sinergia tra l’INPS, i Centri dell’impiego e gli operatori della Caritas per rispondere meglio ai bisogni di chi è più fragile.

La giornata è proseguita con l’intervento di Rossella Pellegrino, direttore Filiale metropolitana INPS Nola, che ha illustrato gli strumenti dell’INPS a favore di persone e famiglie in situazioni di grave disagio economico, nonché sulle misure a favore delle donne vittime di violenza.

Hanno preso parte all’incontro: per l’INPS Mario Silvestro e Mario De Silvio, che hanno discusso dell”ISEE, dell’assegno di inclusione e del supporto di formazione e lavoro, mentre per il Centro per l’impiego, Paola Montesarchio e Antonella Vitale, che si sono soffermate sulle politiche attive e sullo sportello donna.

Lo scopo della giornata è stato quello di creare una rete territoriale di supporto, promuovere l’inclusione attiva, sociale e lavorativa delle fasce più deboli della popolazione.

I lavori sono stati moderati da Raffaele Cerciello, referente della formazione Caritas Campania e hanno visto la partecipazione di tanti volontari dei centri di ascolto della diocesi e della caritas