Indice prezzi al consumo della città di Napoli – Luglio 2023 in leggero ribasso

Nel mese di Luglio 2023 la variazione dell’indice mensile dei prezzi al consumo (NIC) è pari allo 0.1 Il tasso tendenziale (6,2) è in leggero ribasso rispetto al mese di giugno 2023 (6,3). Si evidenziano di seguito le variazioni più rilevanti delle categorie delle sottoclassi di prodotto all’interno delle 12 divisioni.

• DIVISIONE ”Prodotti alimentari e bevande analcoliche”: in aumento, altri prodotti di panetteria e pasticceria (0,5), pizza e quiche (2,6), altri prodotti a base di cereali (0,7), carne bovina (0,8), carne suina (2,2), carne ovina e caprina (1,3), pollame (1,6), altre carni (0,3), interiora e frattaglie (1,3), salumi (0,4), pesci surgelati (0,8), frutti di mare freschi o refrigerati (0,2), pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati (0,7), altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati (2,5), latte scremato (0,3), uova (0,1), burro (3,0), margarina ed altri grassi vegetali (3,5), olio d’oliva (1,6), frutta fresca o refrigerata (0,8), frutta secca, essiccata e noci (0,3), conserve di frutta e prodotti a base di frutta (0,4), patate (1,1), patatine fritte (0,4), zucchero (2,0), confetteria (0,8), gelati (0,7), alimenti per bambini (0,8), altri prodotti alimentari n.a.c. (0,4), caffè (0,4), tè (1,1), cacao e cioccolato in polvere (2,0), acque minerali (0,9), bevande analcoliche (0,2), succhi di frutta e verdura (0,8). In diminuzione: riso (-1,0), farina ed altri cereali (-0,5), pane (-0,1), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (-1,6), cereali per colazione (-1,1), altri preparati a base di carne (-0,1), pesci freschi o refrigerati (-2,6), frutti di mare surgelati (-0,7), latte intero (-0,2), latte conservato (-1,8), yogurt (-1,0), formaggi e latticini (-0,1), altri prodotti a base di latte o similari (-1,2), altri oli alimentari (-0,8), vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (-0,4), vegetali surgelati (-1,5), vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati (-0,4), confetture, marmellate e miele (-0,4), sostituti artificiali dello zucchero (-1,0), salse e condimenti (-1,3), sale, spezie ed erbe aromatiche (-0,2), piatti pronti (-0,4),

• DIVISIONE “Bevande Alcoliche e Tabacchi”: in aumento, vini liquorosi (0,8), birre lager (1,1), birre a basso contenuto di alcool e non alcoliche (0,6). In diminuzione: alcolici e liquori (-1,0), aperitivi alcolici (-0,5), vini da uve (-0,3), sigarette (-0,7).

• DIVISIONE ”Abbigliamento e Calzature”: in aumento: indumenti per uomo (0,1), indumenti per donna (0,2), indumenti per neonati (0-2 anni) e bambini (3-13 anni) (0,2), altri articoli di abbigliamento (0,4).In diminuzione: calzature per donna (-0,1).

• DIVISIONE ”Abitazione, acqua, energia e combustibili”: in aumento: affitti reali per l’abitazione principale (0,1), prodotti per la riparazione e manutenzione della casa (0,9), servizi per la manutenzione del sistema di riscaldamento (1,3), altri combustibili solidi (1,3). In diminuzione: energia elettrica (-4,4), gas di città e gas naturale (-3,6), idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.) (-0,6), gasolio per riscaldamento (-0,5).

• DIVISIONE “Mobili, articoli e servizi per la casa”: in aumento, mobili per interni (0,6), mobili da giardino (1,0), altri mobili ed arredi (1,5), tappeti e moquette (1,4), tessuti per arredamento e tendaggi (0,5), biancheria da tavola e da bagno (0,3), frigoriferi, freezer e frigo freezer (0,3), apparecchi per cottura cibi (0,1), apparecchi per la pulizia della casa (3,3), macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili (0,9), ferri da stiro (4,4), riparazione di apparecchi per la casa (1,3), cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane (0,6), utensili da cucina non elettrici e articoli domestici non elettrici (0,4), utensili ed attrezzature a motore per la casa ed il giardino (0,3), piccoli utensili (0,3), accessori vari (1,0), prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa (0,6), servizi di lavanderia per articoli tessili della casa e pulizia tappeti (1,5). In diminuzione: lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie (-0,4), apparecchi per riscaldamento e condizionatori d’aria (-0,3), altri piccoli elettrodomestici (-3,1), altri articoli non durevoli per la casa (-0,6).

• DIVISIONE “Servizi sanitari”: in aumento, test diagnostici fai da te e dispositivi meccanici di contraccezione (0,7), altri prodotti medicali n.a.c. (0,5), altre attrezzature ed apparecchi terapeutici (1,0), bagni termali, terapia con ginnastica correttiva, i servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature terapeutiche (3,0). In diminuzione: servizi medici specialistici (-0,7), servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici (-0,2).

• DIVISIONE “Trasporti”: in aumento, automobili nuove (0,5), automobili usate (0,5), motocicli e ciclomotori (0,1), biciclette e monopattini (0,2), pneumatici (0,3), pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati (3,3), gasolio per mezzi di trasporto (1,1), benzina (0,7), manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati (0,9), pedaggi e parchimetri (0,5), trasporto ferroviario passeggeri (0,7), voli nazionali (9,0), trasporto marittimo (6,1). In diminuzione: altri carburanti (-3,4), lubrificanti (-3,5), affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto (-4,3), voli internazionali (-0,8).

• DIVISIONE “Comunicazioni”: in diminuzione, apparecchi per la telefonia fissa e telefax (-0,6), apparecchi per la telefonia mobile (-1,9), servizi di telefonia mobile (-0,6), connessione internet ed altri servizi (-0,1).

• DIVISIONE “Ricreazione, Spettacoli e Cultura”: in aumento, giocattoli (1,0), articoli sportivi (0,1), articoli per giardinaggio (1,8), piante e fiori (1,8), prodotti per animali domestici (1,0), servizi veterinari e altri servizi per animali domestici (0,5), servizi ricreativi e sportivi -fruizione come spettatore (0,3), servizi ricreativi e sportivi -fruizione come praticante (2,3), narrativa (1,8), giornali (0,3), articoli di cartoleria (3,1), altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (1,9), pacchetti vacanze nazionali (6,3), pacchetti vacanze internazionali (0,7). In diminuzione: apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni (-9,1), apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni (-1,6), altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (-1,4), macchine fotografiche e videocamere (-3,3), apparecchi per il trattamento dell’informazione (-0,1), accessori per apparecchi per il trattamento dell’informazione (-1,4), supporti con registrazioni di suoni, immagini e video (-3,0), altri supporti per la registrazione (-0,9), giochi e hobby (-1,6), cinema, teatri e concerti (-20,1), servizi di rilegatura e E-book download (-5,2), riviste e periodici (-0,3).

• DIVISIONE “Istruzione”: nessuna variazione.

• DIVISIONE “Servizi ricettivi e di ristorazione”: in aumento, fast food e servizi di ristorazione take away (1,5), alberghi, motel, pensioni e simili (1,6), villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (16,4). In diminuzione: ristorante, pizzerie, bar e simili (-0,2).

• DIVISIONE “Altri beni e servizi”: in aumento, servizi di parrucchiere per uomo e bambino (1,6), servizi di parrucchiere per donna (0,4), trattamenti di bellezza (0,2), apparecchi non elettrici (1,3), gioielleria (2,6), orologeria (1,1), articoli per bambini (1,0), altri effetti personali n.a.c. (0,1), servizi assicurativi connessi all’abitazione (0,1), spese bancarie e finanziarie (0,4), servizi legali e contabili (0,1). In diminuzione, apparecchi elettrici per la cura della persona (-1,6), articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti di bellezza (-0,5).