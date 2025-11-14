A Gustus Napala, la pala da forno antiaderente 100% Made in Naples

- pubblicità -

In occasione della 11.ma edizione di Gustus, il Salone Professionale dell’Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia, in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 16 al 18 novembre 2025, OP Allestimenti annuncia la presentazione in anteprima assoluta di “Napala“, l’innovativa e rivoluzionaria pala da forno antiaderente progettata, brevettata e prodotta a Napoli.

Durante i tre giorni di Gustus, visitatori e operatori del mondo Ho.Re.Ca. hanno l’opportunità di scoprire e provare in anteprima “Napala” presso il Padiglione n. 2, Stand 2081/82 della Mostra d’Oltremare.

In questo spazio espositivo, sono previste una serie di attività, come show cooking, dimostrazioni e degustazioni, coordinate dallo Chef Erny Lombardo e in presenza di autorevoli Maestri Pizzaioli e Panificatori.

“NAPALA – afferma Marco Marotta, CMO e Sales Director – non è un semplice accessorio, ma un simbolo di tradizione e innovazione, pensata per portare lo spirito autentico della patria della pizza, patrimonio UNESCO, in ogni pizzeria del mondo. Ogni dettaglio della nostra pala è stato studiato per valorizzare la maestria dei pizzaioli partenopei, garantendo un’esperienza autentica, e, al tempo stesso, per rivoluzionare il modo di fare la pizza”.

La vera rivoluzione di “Napala“ risiede nel suo speciale rivestimento antiaderente ad altissima scorrevolezza, che permette all’impasto di scivolare perfettamente e senza attrito, eliminando l’uso eccessivo di farina. Questo si traduce in un’infornata più semplice, pulita e in una pizza dal sapore puro, priva del retrogusto amaro della farina bruciata.

Realizzata in alluminio alimentare di alta qualità, “Napala” combina in modo sorprendente leggerezza e robustezza. La sua struttura, rinforzata da una profonda imbutitura e da nervature appositamente studiate, è progettata per resistere all’uso intenso e alle alte temperature, assicurando maneggevolezza e affidabilità superiori.

“Napala” è stata pensata per tutti: dalla sua facilità d’uso possono trarre beneficio sia i neofiti che i maestri pizzaioli, permettendo a chiunque di maneggiare e infornare l’impasto con la sicurezza di un professionista. Il rivestimento, oltre a essere antiaderente, è anche resistente ai graffi e facile da pulire, garantendo una lunga durata nel tempo.

Oltre alle performance impeccabili, “Napala” si distingue per il suo design accattivante e personalizzabile. Disponibile in molteplici varianti di colore, permette di aggiungere un tocco di stile e unicità al proprio locale.

Le attività in programma a Gustus 2025, presso lo spazio espositivo di “Napala” (Pad. n. 2, Stand n. 2081/82), sono organizzate in collaborazione con autorevoli partner del settore Ho.Re.Ca. come: Le 5 Stagioni (farine); Mozzamì (prodotti caseari); Terre Magiche Gourmet con le conserve e i topping “Don Antonio Gourmet”; Sud Forni (forni elettrici); Mecnosud (impastatrici); Zwilling Ballarini Italia.