A Napoli arriva il corso ITS di Digital Artist Sound

L’ITS Academy BACT di Napoli ha pubblicato un bando per avviare il corso ITS di Digital Artist Sound e formare professionisti nell’Industria Musicale, in grado di operare nei processi di creazione, produzione, promozione e gestione della filiera musicale e performativa, integrando competenze artistiche, tecnologiche e manageriali con una forte padronanza degli strumenti digitali, dell’intelligenza artificiale e dei Big Data applicati al settore culturale e creativo.

I profili si collocheranno in contesti produttivi, artistici o di spettacolo dal vivo, contribuendo alla creazione e diffusione di prodotti culturali innovativi, grazie a una visione interdisciplinare che unisce la sensibilità artistica e musicale alla competenza tecnica e gestionale, favorendo la valorizzazione della musica come prodotto culturale, economico e territoriale

Musicista, fonico e manager, il profilo formato ha una consapevolezza pratica delle tecnologie del suono nella consapevolezza che solo attraverso questa contaminazione di competenze è possibile realizzare, promuovere e valorizzare al meglio un prodotto musicale oggi richiesto da fruitori e mercato. Potrà collocarsi nella scena musicale come: Performer Musicale, Musicista, Compositore; Tecnico del Suono, Fonico di Sala o di Studio; Sound Designer, Audio Editor; Project Manager Culturale, Tour Manager Event Manager; Digital Marketing Strategist per la Musica e le Arti performative.

Il Digital Artist Sound possiede competenze tecniche, sensibilità artistica, gusto musicale, capacità manageriali e comunicative, grazie anche a una comprensione dei vari linguaggi musicali, delle dinamiche della produzione artistica e dei meccanismi della comunicazione

Come Performer Musicale, la figura formata potrà eseguire, interpretare e comporre brani musicali utilizzando strumenti musicali con competenza e consapevolezza, per offrire al pubblico un prodotto di qualità, autentico e fruibile. Non solo eseguire: il profilo sarà in grado di gestire in piena autonomia o in team la propria carriera professionale nonché tutte le fasi della produzione musicale e dello spettacolo dal vivo, utilizzando strumenti digitali e piattaforme innovative per la progettazione, la comunicazione e la diffusione dei contenuti artistici. Figura poliedrica, infatti, il profilo durante il corso affiancherà alla formazione musicale tradizionale anche competenze tecnologiche, manageriali e legislative.

La figura professionale potrà formarsi come Tecnico del Suono: gestire performance integrate con linguaggi multimediali, audio e video; operare con tecnologie per la musica dal vivo e lo streaming; gestire la registrazione, il trattamento, il mix e il mastering del suono in studio e in contesti live; utilizzare software per la produzione e l’arrangiamento musicale; curare la post-produzione audio per audiovisivo, cinema e media digitali; configurare impianti audio, sistemi di microfonazione e catene del segnale. Saprà padroneggiare i linguaggi musicali e sonori anche in forma multimediale, progettando esperienze performative immersive che combinano suono, luce e interattività, e saprà utilizzare in modo consapevole, critico e creativo le tecnologie emergenti e l’Intelligenza Artificiale generativa come strumenti di produzione musicale.

Come Manager Musicale, la figura potrà utilizzare le competenze manageriali acquisite per: pianificare, organizzare, gestire e promuovere eventi, festival e produzioni musicali, favorendo la sostenibilità, l’accessibilità e l’inclusione; elaborare strategie di Marketing basate su Intelligenza Artificiale e Big Data, analizzando il comportamento del pubblico e i trend di consumo culturale per migliorare la diffusione e la fruizione dei contenuti musicali; gestire i rapporti con istituzioni, imprese, reti creative e partner internazionali.

Scopri il bando e partecipa alla selezione, basta compilare il form di iscrizione e inviare la candidatura entro il 1 Febbraio 2026

Il corso ITS, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Campania, è a numero chiuso: 20 i posti disponibili. Possono accedere alla selezione giovani e adulti diplomati o laureati. La finestra per le iscrizioni è aperta fino al 1 Febbraio 2026. È possibile inoltrare la propria candidatura tramite l’apposito form nella sezione dedicata sulla home page del sito www.itsbact.it.