A Napoli arriva il corso ITS di Digital Artist Sound

L’ITS Academy BACT di Napoli ha pubblicato un bando per avviare il corso ITS di Digital Artist Sound e formare professionisti nell’Industria Musicale, in grado di operare nei processi di creazione, produzione, promozione e gestione della filiera musicale e performativa, integrando competenze artistiche, tecnologiche e manageriali con una forte padronanza degli strumenti digitali, dell’intelligenza artificiale e dei Big Data applicati al settore culturale e creativo.
I profili si collocheranno in contesti produttivi, artistici o di spettacolo dal vivo, contribuendo alla creazione e diffusione di prodotti culturali innovativi, grazie a una visione interdisciplinare che unisce la sensibilità artistica e musicale alla competenza tecnica e gestionale, favorendo la valorizzazione della musica come prodotto culturale, economico e territoriale
Musicista, fonico e manager, il profilo formato ha una consapevolezza pratica delle tecnologie del suono nella consapevolezza che solo attraverso questa contaminazione di competenze è possibile realizzare, promuovere e valorizzare al meglio un prodotto musicale oggi richiesto da fruitori e mercato. Potrà collocarsi nella scena musicale come: Performer Musicale, Musicista, Compositore; Tecnico del Suono, Fonico di Sala o di Studio; Sound Designer, Audio Editor; Project Manager Culturale, Tour Manager Event Manager; Digital Marketing Strategist per la Musica e le Arti performative.
Il Digital Artist Sound possiede competenze tecniche, sensibilità artistica, gusto musicale, capacità manageriali e comunicative, grazie anche a una comprensione dei vari linguaggi musicali, delle dinamiche della produzione artistica e dei meccanismi della comunicazione
Come Performer Musicale, la figura formata potrà eseguire, interpretare e comporre brani musicali utilizzando strumenti musicali con competenza e consapevolezza, per offrire al pubblico un prodotto di qualità, autentico e fruibile. Non solo eseguire: il profilo sarà in grado di gestire in piena autonomia o in team la propria carriera professionale nonché tutte le fasi della produzione musicale e dello spettacolo dal vivo, utilizzando strumenti digitali e piattaforme innovative per la progettazione, la comunicazione e la diffusione dei contenuti artistici. Figura poliedrica, infatti, il profilo durante il corso affiancherà alla formazione musicale tradizionale anche competenze tecnologiche, manageriali e legislative.
La figura professionale potrà formarsi come Tecnico del Suono: gestire performance integrate con linguaggi multimediali, audio e video; operare con tecnologie per la musica dal vivo e lo streaming; gestire la registrazione, il trattamento, il mix e il mastering del suono in studio e in contesti live; utilizzare software per la produzione e l’arrangiamento musicale; curare la post-produzione audio per audiovisivo, cinema e media digitali; configurare impianti audio, sistemi di microfonazione e catene del segnale. Saprà padroneggiare i linguaggi musicali e sonori anche in forma multimediale, progettando esperienze performative immersive che combinano suono, luce e interattività, e saprà utilizzare in modo consapevole, critico e creativo le tecnologie emergenti e l’Intelligenza Artificiale generativa come strumenti di produzione musicale.
Come Manager Musicale, la figura potrà utilizzare le competenze manageriali acquisite per: pianificare, organizzare, gestire e promuovere eventi, festival e produzioni musicali, favorendo la sostenibilità, l’accessibilità e l’inclusione; elaborare strategie di Marketing basate su Intelligenza Artificiale e Big Data, analizzando il comportamento del pubblico e i trend di consumo culturale per migliorare la diffusione e la fruizione dei contenuti musicali; gestire i rapporti con istituzioni, imprese, reti creative e partner internazionali.
Scopri il bando e partecipa alla selezione, basta compilare il form di iscrizione e inviare la candidatura entro il 1 Febbraio 2026
Il corso ITS, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Campania, è a numero chiuso: 20 i posti disponibili. Possono accedere alla selezione giovani e adulti diplomati o laureati. La finestra per le iscrizioni è aperta fino al 1 Febbraio 2026. È possibile inoltrare la propria candidatura tramite l’apposito form nella sezione dedicata sulla home page del sito www.itsbact.it.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.