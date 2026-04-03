ABC investe in formazione e lavoro

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Formazione, occupazione e valorizzazione dei talenti sono al centro delle iniziative avviate da ABC Napoli, che rafforza il proprio impegno nello sviluppo del capitale umano attraverso programmi di inserimento, percorsi formativi e collaborazioni con il mondo accademico.

In virtù della convenzione siglata con l’ITS Ma.Me. giovedì 2 aprile, per 7 allievi ha inizio uno stage formativo della durata di 800 ore in ABC: un’opportunità concreta di crescita professionale e di inserimento nel mondo del lavoro.

I giovani profili, con competenze che spaziano dall’ingegneria gestionale all’elettronica, dalla meccatronica ai sistemi informativi, saranno accolti presso la sede aziendale di via Argine, dove parteciperanno a un incontro di benvenuto con i vertici aziendali e sottoscriveranno il Patto Formativo. Nel corso della stessa giornata, gli stagisti avranno l’opportunità di conoscere direttamente le strutture aziendali e le attività operative, in un’ottica di rotazione tra uffici che consentirà loro di acquisire una visione completa dei processi aziendali.

ABC consolida il proprio ruolo nel sistema della formazione superiore anche attraverso la sottoscrizione della convenzione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per l’attivazione di un dottorato di ricerca industriale in “Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo”. L’accordo prevede l’attivazione di un posto riservato a un dipendente dell’azienda, favorendo l’integrazione tra ricerca accademica e applicazione pratica nei servizi pubblici.

L’impegno di ABC nella formazione si estende anche ai percorsi post-laurea: l’azienda sostiene, infatti da qualche anno, il Master in Management dei Servizi Pubblici Locali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, finanziando una borsa di studio intitolata a Giuseppe Bruno per cinque cicli di Master. Ulteriori collaborazioni accademiche, tra cui quella con l’Università del Sannio, rafforzano un ecosistema virtuoso di crescita e innovazione.

Questo investimento nella formazione si inserisce in un più ampio piano assunzionale per il 2026, che prevede l’inserimento di circa 80 nuove risorse, con procedure selettive improntate a trasparenza, meritocrazia e pari opportunità. Le figure ricercate spaziano tra ambiti tecnici, operativi e amministrativi, a conferma della volontà aziendale di rafforzare tutte le aree strategiche.

“ABC continua a investire in maniera concreta sulle persone, creando opportunità reali per i giovani e rafforzando al tempo stesso le competenze interne. Formazione e lavoro sono leve fondamentali per garantire servizi pubblici sempre più efficienti e innovativi”, ha dichiarato il Direttore Sergio De Marco.

“L’integrazione tra azienda e università rappresenta un valore strategico: attraverso stage, master e dottorati industriali contribuiamo allo sviluppo di percorsi di crescita qualificata, capaci di generare competenze utili sia per l’azienda che per il territorio”, ha aggiunto Andrea Torino, Commissario Straordinario di ABC.

Con queste iniziative, ABC Napoli rafforza un modello aziendale fondato su competenze, innovazione e collaborazione con il sistema formativo, puntando sulla crescita professionale e sulla valorizzazione dei talenti, con l’obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.