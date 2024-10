Al Nola Business Park la III edizione di Days To Connect

- pubblicità -

È iniziato ufficialmente il countdown della III edizione di Days To Connect, l’evento B2B su omnicanalità e digital economy, patrocinato dalla Regione Campania e organizzato da Visio Digital Partner in collaborazione con Nola Business Park.

Il taglio del nastro si terrà domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 9.30, presso il Centro Congressi Nola Business Park (CIS di Nola – 3° Triangolare Viale Centrale), e promette di offrire un appuntamento dedicato all’innovazione con l’obiettivo di coinvolgere le grandi del mondo tech e opinion leader di settore per illustrare i nuovi trend sul mondo del business digitale che di fatto stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende operano, introducendo nuove tecnologie e strategie capaci di ridefinire il panorama del commercio B2B.

«Siamo entusiasti di riuscire ogni anno ad aggiungere un elemento di novità che porti sempre più valore a Days to Connect. Infatti quest’anno, oltre alla collaborazione con il Cis Di Nola, vantiamo anche la partnership con Ecommerce hub. Ciò rappresenta un ulteriore tassello verso la realizzazione di un grande evento capace di diventare un punto di riferimento in Campania. Da anni ci impegniamo quotidianamente per la crescita della nostra terra e con il nostro evento questo obiettivo si è materializzato ancora di più permettendoci di creare connessioni tra le grandi aziende di zona ed i big player del settore digitale. Unire le forze è il vero segreto per crescere e accelerare i processi di sviluppo ed innovazione digitale». Spiega Salvatore Sinigaglia, CEO di BhBlasted e Founder di Days To Connect.

Il Nola Business Park, quindi, farà da palcoscenico a keynote speech e panel riguardanti il retail, l’Unified Commerce, l’e-commerce, il customer engagement e tanto altro.

Ad aprire i lavori di Days To Connect saranno Claudio Ricci, Amministratore Delegato CIS Spa e Interporto Campano Spa – Nola Business Park, e Ilaria Cuomo, Direttore Days To Connect 2024, a cui seguiranno i saluti istituzionali di Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania.

Days To Connect offrirà a tutti i partecipanti una due giorni in cui verranno programmati anche interviste, networking e incontri 1to1, scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno: avv. Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali; William Nonnis, analista tecnico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – PNRR; Gidiana Dhelpra, Account Executive Retail Shopify; Giuliano Bolzonello, Country Manager Italy Sizebay; Alexandry Birleanu, Partner Manager Italy Trustpilot; Alberto Casu, Marketing Manager Boraso; Celeste Nicodemo, Direttrice Ineedit; Chiara Ratta, Sales & Business Development Manager Connecteed; Mario Biondi, Head of Mid-Market Italy Meta; Tommaso Bianchini, Account Manager, Ecomm&Retail Meta; Elena Montefiori, Account Manager Meta; Sergio Pitrone, co-founder Vertumn; Gabriel Geronazzo, Brand Partnerships Manager TikTok; Massimo Boraso, CEO & Co-Founder Boraso; Matteo Mirabella e Giacomo Calabrese, Co-Founder Result Consulting & Sales Park; Valentino Magliaro, Country Manager Canva; Vincenzo Cavallaro, UX/UI Designer Visio Digital Partner; Stefano Quitadamo, Founder di Armah & FarmaBooster; Luca Valente, CEO e co-founder Ploomia; Mirko Martini, Founder WA Smart Business; Joyce Scognamiglio, Head of Sales Einvoix.

Main Partner di Days To Connect: Meta, Google, TikTok, Canva, Shopify, Trustpilot, Amazon Shipping.

Official partner: Boraso Srl, Sizebay Serviços de Informática Lda, Connecteed, Einvoix, Ineedit, WA Smart Business, Ploomia, Armah eCommerce Agency, Result Consulting & Sales Park, Vertumn.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è gradita la registrazione al seguente link: https://daystoconnect.com/partecipa-alla-terza-edizione/