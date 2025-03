Alberto Genovese: il percorso dell’imprenditore di successo

- pubblicità -

Come riportato nell’articolo di EconomyUp, Alberto Genovese ha segnato il panorama delle startup italiane con successi imprenditoriali di grande rilievo. Fondatore di Prima Assicurazioni e protagonista di una delle exit più importanti nel settore tecnologico con la vendita di Facile.it per 100 milioni di euro, Genovese ha sviluppato un modello di business basato sulla “disruption” nei mercati tradizionali. Tuttavia, il suo nome è oggi legato anche a vicende giudiziarie che hanno portato a un profondo cambiamento della sua immagine pubblica.

L’ascesa di un imprenditore seriale

Alberto Genovese ha costruito il suo percorso imprenditoriale partendo da esperienze nel mondo della consulenza, con incarichi in McKinsey, Bain ed eBay, per poi fondare nel 2010 Facile.it, il primo comparatore di assicurazioni in Italia. Dopo la vendita della società, ha lanciato Prima Assicurazioni, una startup che ha rivoluzionato il settore assicurativo con un modello interamente digitale. Con un round di finanziamento da 100 milioni di euro nel 2018, Prima Assicurazioni ha consolidato la sua posizione nel mercato, attirando investitori e clienti con un’offerta innovativa e tecnologicamente avanzata.

Parallelamente, Genovese ha co-fondato Brumbrum, una piattaforma per la vendita di auto usate online, applicando lo stesso approccio innovativo al settore automotive. Il suo obiettivo era quello di identificare mercati con elevata profittabilità e poca innovazione, introducendo modelli digitali più efficienti e scalabili.

Le strategie di business e il modello innovativo

L’approccio imprenditoriale di Genovese si basa sull’analisi di settori tradizionali, individuando opportunità di innovazione attraverso l’uso della tecnologia. Il successo di Prima Assicurazioni si è fondato sulla semplificazione del processo di sottoscrizione delle polizze e su un modello omnicanale che combina la distribuzione digitale con la presenza fisica. La crescita esponenziale della startup ha dimostrato l’efficacia di questa strategia, posizionandola come una delle realtà più promettenti del settore.

Allo stesso modo, Brumbrum ha rivoluzionato il mercato delle auto usate eliminando gli intermediari e garantendo ai clienti una filiera controllata direttamente dall’azienda. Questo approccio ha permesso di ridurre i costi e aumentare la trasparenza nelle transazioni, attirando investimenti significativi da parte di fondi specializzati.

Alberto Genovese oggi

Alberto Genovese è attualmente condannato a 6 anni e 11 mesi di reclusione per reati di abusi sessuale commessi su giovani donne che partecipavano a delle feste a casa sua. Il 9 luglio 2024 è stato assolto in un secondo processo: secondo il giudice, la denuncia di stupro da parte di una giovane ragazza era priva di fondamento e parte di una strategia mediatica mirata a ottenere un ritorno economico, sfruttando l’eco pubblica della vicenda. La presunta vittima, che avrebbe prestato consenso anche a pratiche estreme, non è risultata credibile e ora è indagata per calunnia.

Nell’agosto 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Milano accoglie la richiesta di Alberto Genovese di poter svolgere volontariato al di fuori della struttura detentiva per quattro giorni alla settimana, tre nella Casa della Carità di don Virginio Colmengna e uno presso l’associazione “Wall of dolls”, che assiste le donne vittime di violenze.