America’s Cup, incoming al Miranapoli venerdì 25

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Non soltanto una competizione sportiva, ma un’occasione per mettere in relazione imprese, professionisti e realtà del territorio. L’America’s Cup porta Napoli al centro dell’attenzione internazionale e offre alla città la possibilità di presentare il proprio sistema produttivo, le competenze e la capacità di accogliere grandi eventi.

Incontro promosto da Agrelli&Basta

È in questa prospettiva che nasce “America’s Cup. Il nostro punto di vista”, l’incontro promosso da Agrelli&Basta venerdì 25 settembre, dalle 13.30, sulla terrazza del Miranapoli.

Clienti, collaboratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale seguiranno il primo Race Day della Regata Preliminare della Louis Vuitton 38esima America’s Cup Napoli, con fino a tre regate di flotta nelle acque del golfo.

Confronto e nascita di nuove relazioni

L’appuntamento punta a utilizzare il richiamo della manifestazione per favorire il confronto e la nascita di nuove relazioni professionali. Un primo passo della collaborazione tra Agrelli&Basta e Miranapoli, avviata in vista dell’America’s Cup 2027, quando Napoli ospiterà la fase decisiva della competizione velica.

Claudio Agrelli

“Abbiamo scelto di vivere l’America’s Cup dal nostro punto di vista, quello delle relazioni e del lavoro di squadra – spiega Claudio Agrelli, Ceo e direttore creativo di Agrelli&Basta –. In regata si vince con un team e anche nel nostro lavoro i risultati migliori nascono quando agenzia e cliente riescono a sentirsi parte della stessa squadra. Da qui il gioco pensato per i nostri ospiti: «Il team su cui contare»”.

“L’America’s Cup può diventare una vetrina importante anche per le imprese napoletane – aggiunge Agrelli –. La collaborazione con Miranapoli guarda già al 2027 e nasce dalla volontà di creare occasioni nelle quali le aziende possano incontrarsi, raccontarsi e costruire nuove relazioni. Napoli offrirà uno scenario unico al mondo: la sfida è fare in modo che questa visibilità produca opportunità per il territorio”.

Le regate dalla terrazza del Miranapoli con Radio Marte

La giornata inizierà alle 13.30 con l’accoglienza degli ospiti. Dalle 14 sarà possibile seguire le regate dalla terrazza, con la diretta radiofonica e televisiva di Radio Marte, musica e conduzione dal vivo.