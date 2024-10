Attrazione di giovani talenti, Graded entra come caso aziendale

- pubblicità -

Graded, Energy Service Company napoletana, entra come caso aziendale nel Rapporto annuale della Fondazione Nord Est – “Nord Est 2024 – L’impresa che verrà” a cura di Gianluca Toschi e Luca Paolazzi, pubblicato da Marsilio Editori.

A rendere la società guidata da Vito Grassi “un caso interessante” è la concretizzazione di una policy aziendale orientata al recruiting e all’attrazione di giovani talenti al fine di aumentare la competitività e migliorare la performance. Buona parte delle nuove assunzioni in Graded fa riferimento ad under 35 e i contratti a tempo indeterminato superano abbondantemente il 90%.

“Fondamentale – si legge nel Rapporto – è la valorizzazione del capitale umano attraverso percorsi di formazione, promozione del merito, solida organizzazione aziendale, partnership strategiche con enti di ricerca e Università, internazionalizzazione e impegno verso il raggiungimento di obiettivi ESG. Tutti fattori determinanti per attrarre giovani talenti e avviarli in un processo di engagement all’interno dell’azienda”.

Nel volume, Fondazione Nord Est disegna alcuni tratti identitari dell’impresa capace di affrontare e vincere le sette sfide raccontate nei Rapporti 2022 e 2023.

Due derivano dalla glaciazione demografica: invecchiamento di lavoratori e consumatori e mancanza di attrattività per i giovani. Tre discendono dalle transizioni gemelle, digitale ed ecologica: intelligenza artificiale, “servitizzazione” e sostenibilità. Le ultime due sono altrettanto pervasive: Space Economy e nuova globalizzazione. Il Rapporto 2024 analizza le implicazioni di queste profonde trasformazioni per le imprese e indica, anche con l’aiuto di concrete case history, alcune strategie che possono adottare per essere protagoniste.

Per approfondimenti:https://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-libro/2979044/nord-est-2024-l-impresa-che-verr.