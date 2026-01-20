Biotech, Smart Capital al 12% di Arterra Bioscience

- pubblicità -

Smart Capital S.p.A. (EGM-PRO: SMCAP) (“Smart Capital” o la “Società”), holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, comunica che, in data odierna, si è perfezionata l’acquisizione di un pacchetto azionario di n. 466.500 azioni Arterra Bioscience S.p.A. (“Arterra” o la “Società”) rappresentative del 7,01% del capitale sociale della Società, ad un prezzo per azione pari a Euro 3,20 dall’azionista di riferimento dottoressa Maria Gabriella Colucci.

A seguito dell’operazione, avvenuta ai blocchi fuori mercato, Smart Capital risulterà detenere n. 799.500 azioni, incrementando quindi la propria partecipazione dal 5,00% al 12,01% del capitale sociale di Arterra.

Arterra è un’azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Con sede a Napoli, la società è stata fondata nel 2004 dalla dottoressa Maria Gabriella Colucci, dopo un’esperienza di ricerca decennale presso l’Università di San Diego in California e l’Arena Pharmaceuticals. Mediante lo studio e l’utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l’agricoltura e la nutraceutica. Attiva nello sviluppo di tecnologie innovative per tutti i settori industriali e prodotti bio-sostenibili, Arterra negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader globali nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l’igiene personale e il functional make-up.

L’operazione riveste per Smart Capital un rilievo strategico e si configura come un investimento di lungo termine volto ad accompagnare un’azienda campana eccellente, quale è Arterra, nel proprio percorso di sviluppo di medio-lungo periodo, sia attraverso una crescita organica sia per linee esterne, contribuendo al rafforzamento della struttura organizzativa della Società e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder nel lungo periodo.

Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital hanno commentato: “L’incremento della partecipazione in Arterra Bioscience riflette la convinzione maturata nel tempo sulla qualità del progetto industriale e sul valore delle competenze sviluppate dalla Società. Dopo il primo ingresso nel capitale nel 2022, abbiamo scelto di rafforzare il nostro investimento per essere ancor più rilevanti in un’eccellenza italiana nel settore delle biotecnologie, che riteniamo estremamente ben posizionata per affrontare una nuova fase di sviluppo. Smart Capital intende mettere a disposizione di Arterra il proprio contributo strategico e finanziario, supportando l’azionista di riferimento e il management team nel percorso di crescita nel medio-lungo periodo”.