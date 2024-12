Borse di studio ed opportunità di ricerca UniCredit Foundation

- pubblicità -

UniCredit Foundation è orgogliosa di riaffermare il proprio impegno a sostegno dei giovani talenti e promuovere l’eccellenza accademica, lanciando una nuova tranche di borse di studio e opportunità di ricerca, per un totale di oltre €4 milioni nel 2024.

Continuando il percorso di successo intrapreso all’inizio del 2024, quest’ultimo investimento – del valore di €1,4 milioni – è stato stanziato nell’ambito della strategia 2024 della Fondazione, che si è impegnata a investire un totale di €30 milioni per contrastare la povertà educativa nei Paesi di UniCredit in Europa.

In questo modo UniCredit Foundation riafferma il suo ruolo di primo piano nel favorire la relazione tra mondo accademico e opportunità di formazione e crescita, in particolare nell’ambito economico, finanziario e degli studi multidisciplinari sulle tematiche educative.

Questa nuova tranche erogherà finanziamenti attraverso tre bandi di concorso e due collaborazioni accademiche, che includono 37 borse di studio e di ricerca assegnate esclusivamente per merito, oltre a tre progetti di ricerca specifici incentrati su tematiche educative. Queste opportunità sono rivolte a neolaureati e ricercatori di tutta Europa e hanno un duplice obiettivo: sostenere gli studenti nel perseguire una specializzazione all’estero presso prestigiose università e promuovere il cosiddetto “rientro dei cervelli”, così da favorire una crescita economica sostenibile in tutti i Paesi in cui UniCredit opera.

Borse di studio e opportunità di ricerca lanciate a dicembre 2024:

Borse di ricerca:

• 1^ Edizione del Multidisciplinary Education Research Grant: il grant sarà assegnato a 1 progetto di ricerca multidisciplinare in ambito educativo che contribuisca al miglioramento della qualità dell’istruzione in uno dei principali Paesi di UniCredit, con un finanziamento complesivo di €250.000. Le candidature sono aperte fino al 31 marzo 2025.

• 3^ Edizione dell’Education Research Grant: il grant sarà assegnato a 2 progetti di ricerca economica in ambito educativo che contribuiscano al miglioramento della qualità dell’istruzione, offrendo un totale di €400.000. Le candidature saranno accettate fino al 1° aprile 2025.

• 3^ Edizione Marco Fanno PhD Research Grant: aperto fino al 15 marzo 2025, questo grant offre 2 borse di ricerca per un valore pari a €80.000 ai migliori dipartimenti in economia o finanza di importanti università italiane.

• 15^ Edizione Best Paper Award on Gender Economics: il concorso è rivolto a giovani economisti e ricercatori dei principali Paesi di UniCredit, per premiare con €5.000 i 2 migliori paper che hanno come oggetto temi legati a economia di genere e istruzione. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2025.

Collaborazioni accademiche:

• 15^ Edizione del Programma di Master Scholarship: saranno assegnate 8 borse di studio per un Master in economia o finanza della durata di un anno presso le più prestigiose università europee, come Università Bocconi, London School of Economics e Oxford University, con un finanziamento complessivo di €300.000.

• 14^ Edizione dell’US PhD Giovannini Scholarship: saranno assegnate 5 borse di studio per un programma di dottorato di due anni presso prestigiose università americane, tra cui Harvard, MIT e Stanford, con un finanziamento complessivo di €325.000.

Iniziative per i dipendenti:

• 11^ Edizione Summer School Scholarships: il programma offre 20 borse di studio a favore dei dipendenti di UniCredit per corsi estivi in economia, finanza, banking, management engineering, political science, law e discipline collegate in prestigiose università, come Barcelona School of Economics e London School of Economics and Political Science. E’ a disposizione un finanziamento totale del valore di €70.000; le candidature sono aperte fino al 15 marzo 2025.

Tutte le proposte sono disponibili sul sito di UniCredit Foundation.

“L’istruzione è uno degli strumenti più potenti per favorire lo sviluppo e la crescita di ogni individuo ed è fondamentale per realizzare le proprie ambizioni. UniCredit Foundation è orgogliosa di sostenere i giovani nel loro percorso dalla scuola all’università fino all’ingresso nel mondo del lavoro, aiutandoli ad acquisire quelle competenze e conoscenze necessarie per favorire, a loro volta, il progresso delle comunità in cui vivono. Questo investimento senza precedenti del valore di oltre €4 milioni in un solo anno permetterà a UniCredit Foundation di sostenere lo sviluppo dell’Europa, dando alle nuove generazioni le leve per contribuire a costruire un futuro migliore per tutti”, ha dichiarato Andrea Orcel, CEO di UniCredit e Chairman di UniCredit Foundation.

Grazie a partnership con oltre 50 rinomate università e a un solido network accademico sviluppato nel corso di due decenni, UniCredit Foundation sostiene i talenti più brillanti d’Europa. A oggi, la Fondazione ha avuto un impatto positivo su oltre 10.000 giovani in tutto il continente, offrendo soluzioni efficaci alle principali sfide educative e sociali del nostro tempo.