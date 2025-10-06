Carlo Vitagliano, Consulente al Punto Poste Casa&Famiglia di Piazza Fuga

- pubblicità -

Nell’ufficio postale di piazza Fuga, nel cuore del quartiere Vomero, a Napoli, Carlo Vitagliano è diventato un punto di riferimento per la comunità del quartiere. Originario di Secondigliano, 47 anni, lavora come operatore presso il Punto Poste Casa&Famiglia, lo spazio che negli uffici postali è dedicato ai servizi e ai prodotti per la famiglia.

Anche grazie alla sua innata propensione a risolvere quiz logici, test e problemi di ogni genere, è approdato in Poste italiane quasi per caso durante l’estate più bella della sua vita, quando ha conosciuto Serena, oggi sua moglie, e ha vinto l’ultimo concorso della storia di Poste per apprendista portalettere. «La prima zona di recapito che mi è stata assegnata – racconta Carlo – era nel centro storico di Napoli: li ho avuto il privilegio di conoscere tutti i maestri presepiai, che mi hanno preso sotto la loro ala protettiva e mi hanno indicato dove utilizzare il citofono e dove invece utilizzare la voce, unico modo per raggiungere i destinatari della corrispondenza. “Sig. Cacchione, scenda! c’è posta per lei! È il richiamo che dopo 20 anni ancora ricordo», dice sorridendo Vitagliano.

Grazie alla sua intraprendenza e alla sua empatia nei confronti dei clienti, il passaggio allo sportello, nel 2006, è quasi automatico, e nel 2008 viene trasferito nell’ufficio postale di piazza Fuga, dove ha iniziato ad occuparsi delle continue novità proposte dall’azienda: dalle Postepay alla telefonia con Postemobile, dalle assicurazioni per l’auto a Poste Energia. «Nella vita amici e parenti si sono sempre rivolti a me per la risoluzione delle questioni pratiche: mi piace affrontare qualunque tema razionalizzandolo e schematizzandolo: così mi appare chiara ed evidente la scelta da fare». Quest’innata inclinazione al problem solving Carlo l’ha trasferita nel proprio lavoro, diventando un punto di riferimento per gli utenti del quartiere: «Aiuto il cliente ad analizzare le proprie esigenze e a scegliere il prodotto o il servizio che fa al caso suo: è il mio lavoro quotidiano, mi dà grandi soddisfazioni».

Grazie al suo bagaglio fatto di motivazione, entusiasmo e capacità di ascolto, Carlo, come tutti gli operatori degli oltre 1000 Punto Poste Casa&Famiglia d’Italia, 30 nella sola città di Napoli, trasmette fiducia ai suoi clienti offrendo loro soluzioni personalizzate. Un patrimonio di esperienza costruito giorno dopo giorno, a contatto diretto con le esigenze dei cittadini. «Tra i tanti prodotti di successo che mi trovo a proporre ai clienti, c’è l’offerta di luce e gas di Poste Energia che a due anni e mezzo dal lancio sfiora oggi i 900mila contratti in Italia, 233 sottoscritti qui nel nostro ufficio, un primato per la nostra città – dice orgoglioso Vitagliano -. Per uno servizio come questo è importante esserci sempre – spiega l’operatore – soprattutto in fase di post-vendita e assistenza. La mia soddisfazione più grande, infatti, è costruire un rapporto di fiducia con i miei clienti che passano in ufficio anche solo per salutarmi e ringraziarmi del servizio reso loro o leggere su Google le recensioni positive fatte all’ufficio postale che parlano di me!»

Presso i Punto Poste Casa&Famiglia della provincia di Napoli sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa, si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. È possibile, inoltre, richiedere anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale). Inoltre, è possibile trovare soluzioni dedicate per la fornitura di luce e gas ed energia elettrica, che proviene al 100% da fonti rinnovabili, grazie all’acquisto di energia certificata che dà garanzie di origine del GSE e per il gas è prevista la compensazione, ovvero l’acquisto di crediti di CO2 equivalenti alle emissioni dei clienti gas di Poste Energia, nell’ambito della partecipazione a progetti internazionali.

Si ricorda che presso tutti gli uffici postali è possibile prenotare un appuntamento al numero telefonico 06 45264526 oppure tramite l’app Ufficio Postale per riservare il proprio accesso.