Casolaro Hotellerie a TuttoHotel 2026

Casolaro Hotellerie, punto di riferimento nel mercato delle forniture alberghiere, partecipa all’edizione 2026 di TuttoHotel – Salone dell’Ospitalità Mediterranea, in programma dal 12 al 14 gennaio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, Padiglione 6, stand 25–26–27–28.

Un appuntamento chiave nel calendario annuale dell’azienda napoletana, che rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto con operatori del settore alberghiero ed extra-alberghiero. La manifestazione si conferma una vetrina strategica per presentare le novità di prodotto, consolidare relazioni professionali e avviare nuove collaborazioni.

La proposta in esposizione di Casolaro Hotellerie è focalizzata su un assortimento ampio e specifico, frutto di un lavoro di selezione e sviluppo che tiene conto delle tendenze emergenti e delle richieste concrete degli operatori. Centrale l’attenzione alle nuove linee da buffet per la prima colazione con soluzioni funzionali in linea con i trend dell’ospitalità contemporanea che spaziano dalla presentazione scenografica alla praticità d’uso.

“La prima colazione rappresenta oggi uno dei principali elementi di differenziazione per le strutture alberghiere”, commenta Cristiano Casolaro responsabile dell’ufficio acquisti, “Gli ospiti sono sempre più esigenti e attenti non solo alla qualità del cibo, ma anche alla modalità di presentazione. Per questo abbiamo sviluppato soluzioni complete che permettono agli albergatori di costruire proposte distintive, efficienti e in linea con le aspettative del mercato”.

Completano l’esposizione le porcellane decorate per la colazione e una vasta selezione di complementi per la reception, pensati per contribuire all’identità e all’accoglienza degli spazi alberghieri. Tra le principali novità presentate a Tutto Hotel 2026 c’è Château, una nuova linea in porcellana dal design classico ed elegante, ideale per hotel e banqueting, capace di adattarsi con naturalezza a stili diversi, dal più tradizionale al contemporaneo, offrendo versatilità e raffinatezza nella mise en place. Accanto alla porcellana, Casolaro presenta anche soluzioni di calici e accessori in policarbonato, che coniugano estetica ed elevata resistenza. Prodotti pensati per non rinunciare alla classica eleganza del calice in vetro, garantendo al contempo infrangibilità e sicurezza, caratteristiche fondamentali per contesti come aree outdoor, bordo piscina, buffet in piedi ed eventi all’aperto. Il policarbonato mantiene trasparenza e brillantezza simili al vetro, resistendo a urti, cadute e stress meccanici. Una risposta concreta alle esigenze operative delle strutture ricettive che necessitano di ridurre i costi di rottura, garantire sicurezza in ambienti ad alto traffico e mantenere comunque un elevato standard estetico. La gamma comprende calici da vino, flûte per spumante, tumbler, bicchieri per cocktail e accessori coordinati, tutti disponibili in diverse capacità e finiture per adattarsi a ogni tipo di servizio.