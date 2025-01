Casolaro Hotellerie a TuttoHotel

- pubblicità -

Il 2025 segna un’importante svolta per Casolaro Hotellerie, azienda protagonista nel mercato delle forniture alberghiere, con l’introduzione del nuovo reparto luxury-fine dining, appena inaugurato presso la sede al Cis di Nola.

Anche a TuttoHotel 2025, il salone dell’ospitalità mediterranea dedicato a B&B, hotel e strutture ricettive, Casolaro propone una selezione di articoli e prodotti di design dedicati a location di alta fascia, come ristoranti stellati e fine dining, concepiti per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più specializzato e orientato alla cura dei dettagli. Parallelamente, l’e-commerce aziendale registra una crescita significativa, che contribuisce a consolidare l’interesse per il brand su tutto il territorio nazionale.

Tra i temi presentati alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 20 al 22 gennaio (Padiglione 10, Stand 65-66), emerge il rafforzamento delle performance del proprio e-commerce, reso ancora più efficace grazie all’introduzione di nuovi servizi digitali come le gift card. Queste carte, spendibili online, offrono una soluzione pratica pensata per agevolare e fidelizzare i clienti, siano essi professionisti o appassionati del settore.

Casolaro si distingue per la capacità di proporre soluzioni specifiche personalizzabili, progettate per soddisfare ogni esigenza del settore alberghiero e ricettivo grazie anche al fornitissimo show room al Cis di Nola. Il nuovo reparto luxury-fine dining, inaugurato in sede, è un’area di accessori per il settore, dal pentolame alle posate con svariate finiture, fino a una raffinata vetreria per completare una mise en place di lusso. Tutti i complementi dal design ricercato, pensati per elevare l’esperienza e soddisfare gli standard estetici e funzionali dei contesti del lusso. Inoltre, la consulenza degli esperti di Casolaro mira a rendere ogni fornitura unica e mai omologata. Infatti, sempre a TuttoHotel, presenta una selezione mirata di prodotti, tra cui le nuove collezioni di porcellane per la prima colazione, linee da buffet e complementi per la tavola aggiornati alle ultime tendenze del mercato, accessori da bagno come asciugamani e

asciugacapelli elettrici, e una selezione di prodotti della linea cortesia. Naturalmente, non mancano le porcellane personalizzabili, uno dei punti forti dell’azienda, che da oltre 80 anni realizza decori su misura grazie a un reparto grafico altamente specializzato e all’utilizzo di tecnologie avanzate, capaci di trasformare ogni richiesta in un prodotto che rappresenta perfettamente la brand identity del cliente.

Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi, commenta: “La manifestazione è un’importante vetrina per la presentazione delle ultime novità ed è un’occasione significativa per consolidare le relazioni esistenti e intraprendere nuove collaborazioni. La fiera si inserisce in un momento cruciale: si è appena concluso il 2024, anno importante per l’horeca e l’hotellerie, settori in cui è sempre più richiesta professionalità. È fondamentale quindi rispondere alle esigenze con varietà di forniture e prodotti specifici per ogni target, garantendo l’autenticità in ogni comparto, dalla pizzeria al fine dining, fino al settore alberghiero. Le forniture si inseriscono nella comunicazione dell’identità e rappresentano il primo impatto visivo che comunica immediatamente l’anima di un luogo.”