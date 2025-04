C’è e-commerce e e-commerce, i corsi di Poste Italiane

- pubblicità -

Il percorso di Educazione Postale propone nuovi contenuti multimediali per illustrare in modo semplice e accessibile il mondo dell’e-commerce, un settore in continua evoluzione, con focus crescente sui temi dell’innovazione e della sostenibilità.

Le nuove infografiche raccontano le caratteristiche fondamentali dei due principali mercati.

Nel modello B2B le transazioni avvengono tra aziende, con ordini di grandi volumi, cicli di vendita più lunghi e relazioni continuative tra le parti coinvolte. Le piattaforme B2B offrono strumenti avanzati come la gestione degli ordini ricorrenti e pagamenti differiti. Nel B2C, di contro, le aziende vendono direttamente ai consumatori, con transazioni più rapide e strategie mirate per attrarre e fidelizzare i clienti.

In entrambi i modelli l’intelligenza artificiale e l’automazione stanno trasformando le esperienze di acquisto, migliorando l’interazione con i clienti e l’efficienza operativa.

L’omnicanalità, che integra vari canali di vendita come web, app, social media e negozi fisici, offre un’esperienza coerente e fluida.

Inoltre, il mobile commerce e opzioni di pagamento flessibili sono in forte crescita, rendendo gli acquisti accessibili e veloci.

La sostenibilità è un tema centrale per l’intero settore, con consumatori e aziende sempre più consapevoli dell’impatto ambientale degli acquisti online. In risposta a questa crescente sensibilità, vengono adottate diverse iniziative volte a ridurre l’impronta ecologica dell’intero processo di acquisto e consegna. Tra queste sono sempre più comuni il packaging eco-friendly, realizzato con materiali riciclabili e biodegradabili, l’utilizzo di veicoli elettrici per le consegne e la progettazione dei magazzini in modo da risultare energeticamente efficienti. Numerose anche le proposte che consentono alle aziende di compensare le proprie emissioni di CO2 con progetti quali la riforestazione o l’impiego di energie rinnovabili.

Il percorso di Educazione Postale della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nella sezione web

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.