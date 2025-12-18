Chi mi offre un caffè? venerdì 19 focus su empowerment

- pubblicità -

Il 19 dicembre 2025, alle ore 16:00, il Mondadori Bookstore | The Spark Creative Hub di Piazza Bovio ospiterà un confronto sul ruolo della donna nel tessuto economico e sociale.

L’incontro, dal titolo “Chi mi offre un caffè?”, è promosso dal Comitato Focus Donna e dal gruppo Donne Imprenditrici FIPE Campania con il patrocinio del Comune di Napoli. L’obiettivo dell’iniziativa è analizzare il legame tra autonomia economica e identità sociale.

Il dibattito si snoda attorno a tre pilastri: legami, economie e potere. L’idea di fondo è che avere un posto riconosciuto nella trama sociale sia lo strumento più efficace per superare lo stigma della violenza e lo svilimento professionale.

All’evento parteciperà Flavia Sorrentino, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli. per il Comitato Focus Donna interverranno Valentina Raiola, Marcella Mantovani e Alessandra Ingangi. Porteranno, inoltre, il loro punto di vista Imma Fiorentina (mamma imprenditrice), Mariella De Vivo (esperta in politiche di genere), Federica Marciano di Scala (avvocato) e Veronica Andreano (attrice). L’appuntamento è aperto al pubblico e si propone come un’occasione di networking tra donne che operano nel settore dell’imprenditoria, del turismo e delle professioni legali e creative