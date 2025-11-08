Chirurgia robotica, a Sorrento viene presentato il da Vinci 5

- pubblicità -

Sarà il 98° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia (SIU) in programma dal 6 al 9 novembre 2025 presso l’Hilton Sorrento Palace, a ospitare la prima presentazione ufficiale in Italia del sistema robotico da Vinci 5: nuova e quinta generazione della piattaforma chirurgica più conosciuta e diffusa al mondo, prodotta da Intuitive e distribuita in Italia da ab medica, punto di riferimento internazionale per l’innovazione tecnologica in ambito sanitario. Una presenza che nasce dalla volontà congiunta di offrire alla comunità urologica italiana l’occasione di confrontarsi in anteprima con l’ultima frontiera della chirurgia robotica, sempre più digitale, integrata e sostenibile.

L’appuntamento è per sabato 8 novembre alle ore 18.30 presso lo spazio Tech Suite (Stand 48) dove il prof. Giuseppe Carrieri, Presidente della SIU accompagnerà i presenti nella scoperta del nuovo da Vinci 5.

“Con da Vinci 5 si apre una nuova era della chirurgia robotica, dove intelligenza artificiale, sensorialità e dati accompagnano il chirurgo in ogni fase dell’intervento – commenta Francesca Cerruti, ceo di ab medica – Per ab medica, che ha portato in Italia il primo sistema da Vinci oltre vent’anni fa e ha seguito ogni tappa della sua evoluzione, questa presentazione ufficiale, su un palco così importante come quello della SIU, rappresenta la chiusura di un cerchio e la conferma di un ruolo che ci vede partner del sistema sanitario nell’innovazione tecnologica a favore di medici e pazienti.”

Il nuovo da Vinci 5 è stato concepito per trasformare la pratica chirurgica attraverso il miglioramento dei risultati clinici, l’aumento dell’efficienza operativa e la generazione di dati oggettivi che permettano di ottimizzare il processo decisionale e ridurre i costi complessivi dell’assistenza.

Il potenziamento dei sensi del personale chirurgico, la maggiore efficienza operativa, una piattaforma intelligente con una potenza di elaborazione 10.000 volte superiore, sono solo alcune delle innovazioni più significative che la nuova generazione consentirà.

Ad oggi sono più di 9.000 le piattaforme da Vinci distribuite nel mondo. Dopo gli Stati Uniti, in cui sono presenti più di 5.000 sistemi robotici, l’Europa rappresenta il secondo mercato con più di 1500 installazioni.

In Italia sono più di 240 i sistemi da Vinci distribuiti sul territorio.

Nel 2024, in Italia i pazienti che hanno potuto beneficiare della chirurgia robotica da Vinci sono stati più di 50.000.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Cos’è il sistema chirurgico da Vinci 5

Il sistema da Vinci 5 è il sistema di chirurgia robotica di Intuitive più avanzato e integrato.

È progettato per trasformare la chirurgia in modo da consentire esiti migliori per i pazienti, migliorare l’efficienza e le informazioni e, di conseguenza, contribuire a ridurre il costo totale dell’assistenza. È il risultato di oltre un decennio di ricerca e sviluppo e si basa sul valore clinico e operativo di oltre 16,9 milioni di procedure nel mondo eseguite utilizzando diverse generazioni della tecnologia da Vinci.

Il sistema da Vinci 5 offre significativi progressi tecnologici che aiutano il personale chirurgico e i team di assistenza a migliorare gli esiti dei pazienti e potenziano l’esperienza del personale chirurgico, con funzionalità che vanno dalla visualizzazione migliorata a un’ergonomia trasformativa.

Il sistema da Vinci 5 offre importanti innovazioni tecnologiche senza sacrificare il design altamente funzionale di da Vinci Xi

Il sistema chirurgico da Vinci 5 integra oltre 150 miglioramenti della progettazione, per offrire:

Il potenziamento dei sensi del personale chirurgico, per favorire esiti migliori per i pazienti

Il sistema di visione 3D da Vinci più realistico mai realizzato, con colori e risoluzione migliori, progettato per evolvere nel tempo per le innovazioni future.

Una console chirurgica ergonomica e immersiva ridisegnata che offre un maggiore comfort per il personale chirurgico, contribuendo a prolungarne la carriera lavorativa.

Efficienza operativa in supporto ai team di assistenza

Maggiore autonomia del personale chirurgico grazie all’integrazione di componenti chiave che il personale può agevolmente controllare dalla console immersiva.

Flusso di lavoro semplificato con un sistema di facile apprendimento, un’interfaccia utente universale per i team di assistenza e assistenza dinamica integrata nel sistema per l’automazione di attività.

Informazioni utili per quantificare, comprendere e migliorare gli interventi chirurgici

La piattaforma intelligente di da Vinci 5, con una potenza di elaborazione 10.000 volte superiore, nuovi sensori, software e processori avanzati, raccoglie, elabora e fornisce dati utili per aiutare il personale chirurgico a quantificare, comprendere e migliorare le proprie prestazioni chirurgiche a beneficio dei pazienti.

My Intuitive+ è completamente integrato nel sistema e offre le seguenti caratteristiche:

Telepresenza: consente l’osservazione in tempo reale dei casi, la collaborazione e il tutoraggio.

Case Insights: utilizza l’intelligenza artificiale per valutare i dati del sistema da Vinci, il movimento cinematico e i dati video per fornire al personale chirurgico informazioni obiettive tratte dagli interventi, per potenziare le abilità del personale e migliorare gli esiti dei pazienti.

SimNow 2: consente al personale chirurgico di apprendere e consolidare le proprie abilità tecniche attraverso esercizi di simulazione.