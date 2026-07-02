Digital Lab Ericsson, aperte candidature

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Ericsson apre ufficialmente le candidature per la settima edizione del Digital Lab, il programma formativo rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che si conferma come uno dei più consolidati modelli di collaborazione tra mondo dell’istruzione e industria tecnologica.

L’iniziativa coinvolgerà anche quest’anno Roma, Milano, Genova, Napoli e Pagani (Salerno), con l’obiettivo di sviluppare competenze STEM e avvicinare gli studenti alle professioni tecnologiche del futuro.

Le scuole interessate potranno candidarsi fino al 18 settembre 2026 tramite l’apposita pagina dedicata al Digital Lab.

4 moduli tematici

Le attività si sviluppano attorno a quattro moduli tematici tra cui le scuole possono scegliere: accanto a robotica e intelligenza artificiale, attivi da anni, quest’anno si aggiunge Creative Coding e 3D Printing & AI. Ciascun modulo prevede due sessioni in presenza presso le sedi Ericsson, per un totale di 10 ore riconoscibili come attività di formazione scuola-lavoro.

Ericsson Digital Lab

Il Digital Lab si caratterizza per un approccio fortemente esperienziale che integra la formazione scolastica attraverso attività pratiche, project work e simulazioni di scenari reali, portando i partecipanti a confrontarsi con sfide concrete e sviluppare competenze trasversali come problem solving, pensiero critico, creatività e lavoro in squadra. L’obiettivo è quello di avvicinare progressivamente i ragazzi alle dinamiche del mondo del lavoro, offrendo loro strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte post-diploma.

Laura Nocerino (Head of People Ericsson Italia)

Laura Nocerino, Head of People, Ericsson Italia, commenta: “Il Digital Lab rappresenta per noi molto più di un programma formativo. È il modo in cui Ericsson si mette in ascolto delle nuove generazioni e investe concretamente nel loro futuro. Ogni anno, vedere i nostri dipendenti impegnarsi come volontari con entusiasmo e dedizione ci conferma che questa iniziativa tocca qualcosa di profondo, la volontà di trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche passione per l’innovazione. Siamo convinti che i talenti di domani si formino oggi, e il Digital Lab è un nostro contributo a questo percorso.”

Oltre 1100 studenti coinvolti

Dal 2018, anno di avvio del programma in Italia, il Digital Lab ha coinvolto oltre 1100 studenti provenienti da 38 scuole, con il supporto attivo di 420 dipendenti Ericsson impegnati come volontari. Il progetto ha inoltre ottenuto nel 2019 il “Bollino di Qualità” per l’Alternanza Scuola-Lavoro da parte di Confindustria.

Il Digital Lab fa parte del più ampio programma globale Connect to Learn di Ericsson, nato per contribuire allo sviluppo delle competenze digitali dei giovani. Dalla sua fondazione, l’iniziativa ha raggiunto oltre 670.000 bambini e ragazzi in 47 Paesi nel mondo.