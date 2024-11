Disponibile anche a Napoli PosteGoFresh

- pubblicità -

A Napoli Poste Italiane lancia PosteGoFresh, il nuovo servizio di trasporto refrigerato dedicato ai produttori di specialità enogastronomiche.

Attivo in 38 province, il servizio garantisce la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi acquistati online. A realizzarlo è MLK Fresh, la società nata dalla joint venture tra la controllata di Poste Italiane MLK Deliveries e la Mazzocco Sr.l. La joint venture combina la tecnologia di MLK Deliveries per le consegne programmate attraverso la quale il cliente può scegliere giorno e ora di consegna, con la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco. PosteGoFresh è il primo servizio che garantisce il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata lungo tutta la filiera.

Oltre che a Napoli, il servizio è già disponibile in trentasette città tra cui, in Campania, Avellino, Caserta e Salerno e viene esteso gradualmente sul territorio nazionale per offrire i servizi evoluti di consegna nel segmento eCommerce dedicato al mercato dei prodotti alimentari freschi. I prodotti enogastronomici acquistati online viaggiano su automezzi refrigerati e sono recapitati a casa del cliente. PosteGoFresh semplifica e rende più comode le modalità di consegna poiché il destinatario avrà la possibilità di prenotare l’appuntamento scegliendo la fascia oraria, potrà monitorare in tempo reale la consegna del prodotto e decidere per un ritiro in un punto di ritiro refrigerato, alternativo all’home delivery, in cui il pacco viene conservato alla giusta temperatura.

PosteGoFresh rappresenta un nuovo passo della strategia di Poste Italiane che punta a consolidare la propria leadership nazionale garantendo ai cittadini un’offerta unica e distintiva grazie alla combinazione di asset logistici (flotta a temperatura controllata) e tecnologia innovativa per soluzioni di consegna personalizzata. PosteGoFresh amplia inoltre la gamma di servizi di logistica eCommerce con l’ingresso nel segmento enogastronomico, che ha visto triplicare quantità e valore degli acquisti online negli ultimi quattro anni.

L’elenco delle località e i dettagli del servizio sono consultabili sul sito www.postegofresh.it