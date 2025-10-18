Efficienza energetica, Graded partner di Q8

- pubblicità -

Offrire servizi per l’efficienza energetica e la transizione verso la sostenibilità delle imprese.

E’ la mission di My Energy Q8, società costituita al 70% da Q8 e al 30% da Graded, gruppo industriale con quartier generale a Napoli, che ieri, presso il Porsche Experience Center Franciacorta (BS), si è presentata al pubblico in occasione dell’evento “L’innovazione a 360°: le soluzioni integrate per la transizione energetica”.

“La partnership con Q8 rappresenta per noi una nuova occasione e una grande responsabilità di misurarci e competere sul mercato dell’efficienza energetica, un settore strategico per il futuro delle imprese – dice l’ad di Graded, Vito Grassi – . Siamo convinti che la sostenibilità non sia solo un dovere, ma un’opportunità per le aziende di innovare, ridurre i costi e migliorare la propria competitività. Con ‘My Energy Q8’, vogliamo offrire servizi di alta qualità per aiutare le imprese a ridurre il proprio impatto ambientale e a migliorare la propria efficienza energetica. Siamo orgogliosi della fiducia che un partner del calibro di Q8 ha riposto in noi e altrettanto consapevoli della responsabilità conseguente. Ma le sfide fanno parte della nostra attività quotidiana e anche questa volta la onoreremo al meglio. Metteremo a disposizione delle imprese la nostra esperienza e la nostra passione per la sostenibilità”.

La convention ha visto la presentazione, da parte di Davide Capuano, ingegnere Graded e responsabile tecnico di My Energy Q8, di un case study aziendale, il progetto di efficientamento energetico dell’Argentario Golf & Wellness Resort basato sulla riqualificazione della centrale termica e sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 400 kW, per il quale i lavori sono tutt’ora in corso. ” La società si propone di aiutare le aziende a ridurre i consumi, ottimizzare le risorse e generare valore concreto attraverso soluzioni personalizzate e finanziamenti. Non esiste un’unica soluzione di efficientamento energetico – spiega Capuano -. Mi piace definirci come dei sarti che creano il vestito su misura del Cliente. In questo modo siamo in grado di realizzare la proposta ad hoc ‘cucita addosso’ al singolo utente”.

Presenti per Greded anche il direttore commerciale Vincenzo Danese e gli ingegneri Gerardo Cardillo, Maria Teresa Russo e Teresa Tarantino.