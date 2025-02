Energia e trasformazione 4.0, Graded protagonista al Digita Cafè

- pubblicità -

Prosegue l’impegno di Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, sul fronte delle attività sviluppate in partnership con Atenei, centri di ricerca e alta formazione del territorio locale, tra i quali spicca Digita, l’Academy nata dalla collaborazione tra Università di Napoli Federico II e Deloitte, che procede da oltre 7 anni.

Va in questa direzione la partecipazione ai “Digita Cafè: Racconti di Imprese”, incontri con le aziende partner dell’Academy finalizzati a rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e della formazione.

Riflettori accesi su come la digitalizzazione sta ridefinendo il settore energetico, offrendo nuove opportunità e strumenti per affrontare le sfide della sostenibilità.

A discuterne con i ragazzi che stanno completando la fase di onboarding e si preparano all’inizio dei project work, Gennaro Ardolino, ex studente Digita, oggi Founder e CEO di Janus, startup innovativa del gruppo Graded dedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia. Ardolino, che in Graded ricopre anche la carica di CISO, ha illustrato il ruolo centrale della tecnologia nella crescita aziendale e le prospettive per il futuro, offrendo ai giovani talenti un’occasione di confronto e approfondimento sulle opportunità professionali del settore.

Graded è un’azienda che vanta una lunga storia di innovazione e sostenibilità, da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per il settore energetico. Nel corso degli anni, la società guidata da Vito Grassi ha integrato progressivamente le tecnologie digitali nei processi aziendali per migliorare l’efficienza e la gestione delle risorse, fino ad allargare le proprie competenze anche al campo dello sviluppo software con Janus, la nuova realtà del Gruppo dedicata alla digitalizzazione del comparto.