Energia, Edison tocca quota 155.000 contratti in Campania

Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, raggiunge quota 155.000 contratti in Campania, segnando un incremento di oltre il 10% rispetto a un anno fa. La scorsa estate aveva traguardato quota 140.000 anche grazie all’aggiudicazione nelle aste del Servizio a Tutele Graduali (STG) di 40.000 contratti nelle province di Avellino e Benevento.

Un risultato raggiunto facendo leva sulla convenienza, la qualità del servizio e, soprattutto, sulla prossimità alla clientela grazie ai canali digitali, ai negozi Edison che in Campania sono quasi 80 e a oltre 140 installatori che contribuiscono allo sviluppo economico del territorio.

“La Campania è una regione che sentiamo particolarmente vicina. Continuiamo a crescere anche dopo l’aggiudicazione delle aste STG grazie alla fiducia dei cittadini e, con quasi 80 negozi e servizi personalizzati, siamo presenti nella quotidianità dei nostri clienti. Vogliamo essere un punto di riferimento stabile e crediamo in un modello energetico sostenibile e inclusivo, in cui ogni famiglia e impresa possa sentirsi accompagnata nel cambiamento”, ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

I consumatori che scelgono le offerte luce e gas di Edison Energia sul mercato libero, tutte green, hanno inclusa l’innovativa piattaforma Risolve per la gestione delle utenze e della casa, che rende la società l’interlocutore unico per la risoluzione degli inconvenienti domestici. Attraverso Risolve, Edison Energia affianca la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con quella del Wi-Fi e la integra con una piattaforma di servizi per la casa, che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica e all’assicurazione degli impianti. Il cliente può inoltre accedere a un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta: Bonus Spendi& Riprendi. I consumatori campani potranno contattare il numero verde 800119444 per chiarire ogni dubbio, mentre per coloro che non sono ancora clienti sarà possibile ricevere informazioni chiamando l’800141414.

Inoltre, Edison Energia aiuta i propri clienti a diventare sempre più consapevoli dei loro consumi energetici: sia con il servizio gratuito Edison CoCo che, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale, consente il monitoraggio dei consumi e offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa, sia con la soluzione Edison Energia dedicata alle comunità energetiche condominiali (una è presente a Salerno), particolarmente conveniente per i partecipanti perché prevede l’investimento da parte della Società e benefici economici in bolletta (per informazioni: auccondomini@edison.it).

In Campania Edison Energia è attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale alla Pubblica Amministrazione e ai clienti industriali: sono circa 50 le aziende con fornitura di energia elettrica e oltre 40 quelle con fornitura di gas. In totale, vengono forniti circa 1.600 punti di prelievo che, nel 2024, hanno consumato oltre 380 GWh di energia elettrica e 1.000 GWh di gas. Inoltre, nel 2025, Edison Energia ha siglato due contratti a lungo termine per la vendita di energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA) con due importanti aziende del territorio del settore alimentare e industriale. L’offerta per i clienti Business di Edison Energia include anche la fornitura di biometano.

Il Gruppo Edison in Campania

Il Gruppo Edison, società energetica con 140 anni di storia, impegnata nella transizione energetica e nel percorso di decarbonizzazione del paese, ha un forte legame con la Campania che si sostanzia in una presenza su tutta la filiera energetica, dalla generazione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, alla produzione e vendita di energia elettrica e gas, ai servizi energetici e ambientali.

In Campania, Edison opera nella generazione elettrica da fonti rinnovabili con oltre 340 MW di impianti eolici che rappresentano circa il 10% della sua potenza rinnovabile installata. Inoltre, per garantire stabilità e sicurezza energetica, nel 2023 il Gruppo ha inaugurato a Presenzano (Caserta) una centrale termoelettrica a ciclo combinato di ultima generazione, tra le più efficienti e innovative in Europa.

In Campania Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, è presente in oltre 15 comuni, con servizi di efficientamento e riqualificazione della pubblica illuminazione di alcune delle principali città, come Napoli e Salerno, e di gestione energetica dei building del settore sanitario e. Inoltre, affianca le aziende del territorio operanti in ambiti strategici come l’alimentare e l’automotive, sviluppando soluzioni che migliorano l’autoproduzione di energia e fornendo servizi energetici e ambientali.

Infine, con l’intento di partecipare al vissuto quotidiano del territorio e del suo tessuto sociale, Edison opera in Campania anche attraverso la sua Fondazione d’impresa, la Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale. In particolare, con il progetto Criscito mira a costruire un’infrastruttura educativa stabile nel popolare Borgo di Sant’Antonio Abate, a Napoli. L’iniziativa si distingue per la forte collaborazione tra gli enti del territorio, tra cui scuole, associazioni locali e istituzioni pubbliche, che svolgono un ruolo centrale in un contesto particolarmente sfidante.