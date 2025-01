Farmacia Guacci cresce, ed inaugura un nuovo Polo Logistico al CIS

- pubblicità -

Farmacia Guacci, una delle presenze più importanti nell’e-commerce farmaceutico italiano dal 2016, grazie all’imponente crescita delle sue attività online, inaugura un nuovo polo logistico di 1400 mq presso il CIS di Nola.

Questo investimento strategico segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita aziendale, rafforzando il posizionamento dell’impresa in un mercato caratterizzato da una crescente digitalizzazione.

Il nuovo centro operativo, denominato Parafarmacia Guacci, è stato progettato secondo i più avanzati standard di automazione logistica.

Il sistema integrato di gestione magazzino, basato su tecnologie all’avanguardia, permetterà di ottimizzare il processo di evasione ordini, garantendo tempi di processo ridotti del 60% e una maggiore accuratezza nelle spedizioni.

L’impegno verso la sostenibilità ambientale si concretizza attraverso l’implementazione di sistemi di efficientamento energetico di ultima generazione, che consentiranno una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto alle strutture tradizionali.

La Parafarmacia Guacci si aggiunge alla storica Farmacia Guacci, presente sul territorio di Castellammare di Stabia dagli anni ‘70, confermando così un percorso di crescita fondato sull’eccellenza e sull’attenzione alla salute dei clienti.

Questo investimento rappresenta un ulteriore consolidamento dell’importanza e dell’autorevolezza di Farmacia Guacci (www.farmaciaguacci.it), un marchio che da oltre cinquant’anni è sinonimo di affidabilità e qualità nel settore farmaceutico.

“L’inaugurazione di questo polo logistico rappresenta una pietra miliare nella storia di Farmacia Guacci “, afferma il Dott. Alessandro Cinquegrana, Direttore tecnico e commerciale.

“Questo investimento strategico non solo potenzia la nostra capacità operativa, ma consolida il nostro impegno verso l’innovazione tecnologica e l’eccellenza nel servizio, elementi fondamentali per mantenere la leadership in un settore in continua evoluzione”.

L’apertura della nuova sede presso il CIS di Nola si inserisce in un piano strategico di espansione che mira a rafforzare la presenza di Farmacia Guacci nel mercato nazionale e internazionale.

Questo investimento rappresenta il primo passo di un programma di sviluppo triennale che prevede ulteriori iniziative di potenziamento della rete logistica e di implementazione di servizi innovativi per la clientela.