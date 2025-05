Festival del Management, la seconda giornata

- pubblicità -

Dopo una prima giornata molto partecipata, ricca di confronti e nuovi spunti, il Festival del Management prosegue, venerdì 9 maggio, con appuntamenti ospitati nel Campus di Monte Sant’Angelo, nelle sale dell’Unione Industriali e del Museo Darwin Dohrn, luoghi d’elezione per la cultura del management e del blue.

La giornata si apre alle 10 con IL BLUE DELL’INNOVAZIONE IN AMBIENTI ESTREMI – Ai vertici dell’innovazione nel Blue (Coordinano Alberto Pastore e Marco Frey). Intervengono Roberto Aceti (CEO, OHB Italia); Marco Brancati (SVP Technology, Innovation & Systems Architecture, Leonardo Space Division); Luigi Nicolais (Presidente, COTEC – Fondazione per l’Innovazione, Presidente, Materias); Chiara Petrioli (CEO, WSense); Giosy Romano (Coordinatore, ZES Unica del Mezzogiorno d’Italia); Luca Vincenzo Maria Salamone (Direttore, Agenzia Spaziale Italiana); Norberto Salza (Presidente, SpaceFactory); Stefano Stefanile (Direttore Relazioni Istituzionali, Avio). Modera Fulvio Giuliani, Direttore, La Ragione.

Il contesto aerospaziale è protagonista anche nel focus delle 12 sulle start-up che operano in questo settore, dal titolo IL BLUE DELLE START-UP PROMOSSE DAGLI ACCADEMICI ITALIANI (Coordinano Andrea Piccaluga e Beatrice Luceri). Con interventi di Vito Albino (Chair, European Centre for Space Economy and Commerce); Mauro Battocchi (Direttore Generale Promozione Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale);

Antonio Blandini (Presidente, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Presidente EREA); Luigi Carrino (Presidente, Distretto Aerospaziale Campania, Cluster Nazionale Aerospazio); Valeria Fascione (Assessore Ricerca, Innovazione e Start-Up, Regione Campania); Luigi Gallo (Responsabile Incentivi e Innovazione, Invitalia); Luigi Iavarone (Presidente, Società Aerospaziale Mediterranea); Gianluigi Renzi (Space Advisor, Regione Campania); Roberto Tartaglia Polcini (CEO, Mapsat, Board Member, ASAS).

Il tema della rigenerazione industriale è affrontato con gli esponenti di alcune tra le realtà di maggiore eccellenza del Mezzogiorno, alle 14.30 nell’incontro: La rigenerazione dell’industria alimentare di qualità e l’innovazione nella distribuzione moderna: le traiettorie di sviluppo (Coordinano Guido Cristini e Olimpia Meglio); Antimo Caputo (AD, Mulino Caputo); Diodato Ferraioli (Sales Director, La Doria); Luigi Irollo (Vice-Presidente, Multicedi); Emidio Mansi (Direttore Commerciale, Pastificio Garofalo); Marco Perocchi (Responsabile Direzione Banca d’Impresa, Crédit Agricole Italia); Marco Pesaresi (Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Ferrarelle SB); Massimo Renda (Presidente, Caffè Borbone); Giorgio Santambrogio (CEO, Gruppo Végé). Modera Paolo Chiariello, Direttore, Juorno.it.

Il festival, sin dalla prima edizione, ha posto l’accento sulle pari opportunità e sul management al femminile, protagonista alle 10 del panel IL BLUE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E DEL MANAGEMENT AL FEMMINILE (Coordinano Maria Colurcio e Tonino Pencarelli, in sinergia con Banca D’Italia, Filiale di Napoli); Daniela Palumbo (Direttrice, Filiale di Napoli Banca D’Italia); Stefania Brancaccio (Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Napoli, Membro del Consiglio di Reggenza della Filiale di Napoli Banca D’Italia); Francesca Capone (Imprenditrice, Comitato Piccola Industria Confindustria Campania); Rosaria Covelli (Presidente, Corte di Appello di Napoli); Roberta De Natale (Quality and Sustainability Manager Food, Crai); Anna Papa (Presidente, Scuola Economia e Giurisprudenza, Università Parthenope); Cristina Peano (Managing Director, Protiviti Italia); Adele Pomponio (Direttore Vicario, Inail Campania). Modera Ottavio Ragone, Responsabile Redazione, La Repubblica Napoli.

La seconda giornata del festival prevede anche due appuntamenti nel cuore della città: alle 14.30 all’Unione Industriali incontro sul tema IL BLUE DELLA RIGENERAZIONE URBANA INDUSTRIALE – Sfide, innovazioni, opportunità per le città e il Paese (Coordinano Roberto Vona, Alessandro Castagnaro, Angelo Miglietta e Antonio Pescapé); Vittorio Genna (Vicepresidente, Unione degli Industriali di Napoli); Laura Lieto (Vicesindaco, Assessore urbanistica, Comune di Napoli); Francesco Favo (Direttore Generale, Azienda Napoletana Mobilità); Umberto Masucci (Presidente, The Propeller Clubs Italia); Padre Gennaro Matino (Pro-Vicario Generale, Arcidiocesi di Napoli); Dario Peirone (Presidente, Ceipiemonte); Angelo Rughetti (Responsabile Osservatori Investimenti Comunali, IFEL) e Ciro Turiello (Direttore Napoli Servizi, Comune di Napoli, Presidente Manageritalia Campania) Modera Nando Santonastaso, Editorialista, Il Mattino.

Contemporaneamente, il Museo Darwin Dohrn ospita IL BLUE DEL MARE – La sfida sostenibile al cambiamento climatico (Coordinano Marco Frey e Gianluca Sarà, in partnership con il Cluster BIG – Blue Italian Growth); Ferdinando Boero (già Presidente, Fondazione Dohrn); Arabella Mocciaro Li Destri (Presidente, SIMA); Giorgio Ricci Maccarini (Presidente, Cluster BIG – Blue Italian Growth); Giorgio Budillon (Università Napoli Parthenope); Donatella De Pascale (Stazione Zoologica Anton Dohrn); Simonetta Fraschetti (Università Federico II di Napoli); Alessandro Ruggieri (Università di Viterbo Tuscia); Antonio Terlizzi (Stazione Zoologica Anton Dohrn); Fabrizio Vettosi (Managing Director, VSL Club Venice Shipping and Logistics). Modera Lucia Gramazio, Linea Verde, Rai 1.

Mentre al Campus di Monte Sant’Angelo, si discute con due talk su IL BLUE DELLA RIORGANIZZAZIONE, Crescita aziendale e creazione di valore: il primo (Coordina Francesco Ciampi, in partnership con Temporary Management & Capital Advisors) con Alessandra Bechi (Vicedirettrice, Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt), Matilde Marandola (Presidente Nazionale, Associazione Italiana Direzione del Personale), Stefania Pizzuto (Partner, Deloitte Human Capital), Maurizio Quarta (Managing Partner, Temporary Management & Capital Advisors), Matteo Rusciadelli (Responsabile Relazioni Business Imprese Centro Sud, Cassa Depositi e Prestiti), Fulvio Scannapieco (Co-Founder e Presidente, ALA Corporation); Federico Tammaro (Presidente, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Campania e Calabria), Carlo Verdone (Presidente, Federitaly), Luca Villa (Direttore HR, Laminazione Sottile). Modera Sergio Luciano Direttore, Economy.

Mentre il secondo su La crisi dei “Blue Collars” nell’industria automobilistica (Coordinano Alberto Grando e Nadia Di Paola) con Alessandro Magnoni (Direttore Rapporti Istituzionali, Marelli Europe), Francesco Matrone (Founder e CEO, Matcavi), Giorgio Pino (Presidente, Gruppo Proma), Valerio Zoino (CEO, Gruppo Prima Sole Components). Modera Emanuele Imperiali, Editorialista, Corriere del Mezzogiorno.

Nel corso della mattinata del Festival nello Spazio Sima con Invitalia e Mimit – Contest nazionale con i finalisti del progetto “Make It a Case” – Il Blue dell’innovazione e della Leadership al Femminile (Coordinano Laura Michelini e Angelo Riviezzo). Saranno i premiati i migliori team di studenti del contest “Make IT a Case”, organizzato in partnership con Invitalia (partner istituzionale del Festival del Management) con il coinvolgimento dei docenti soci di SIMA in tutta Italia. Un’iniziativa realizzata nell’ambito del programma “Imprenditoria Femminile”, previsto dal PNRR e finanziato dal MIMIT con risorse Next Generation EU (NGEU), per diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, con particolare riguardo ai campi scientifici e tecnologici e alla capacità di produrre innovazioni. “Make IT a case”, realizzato in collaborazione con SIMA, si conferma per il secondo anno consecutivo un progetto che riscuote una grande partecipazione di studentesse e studenti – commenta Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia – Nel primo semestre di questo secondo anno, infatti, sono 24 gli atenei italiani che hanno partecipato al contest con 65 progetti e oltre 700 le studentesse di management aziendale (su circa 1400 studenti) che hanno proposto idee innovative per sviluppare nuovi prodotti e servizi, in grado di rafforzare la competitività delle imprese, e competenze tecniche e capacità di leadership su tematiche di grande importanza per il futuro delle nuove generazioni, come ad esempio la sostenibilità e la transizione digitale ed energetica”.

Nell’ambito dei lavori del Festival sono previste interviste ad alcuni protagonisti dell’economia, ne è un esempio: dalle 10,30-11,20 IL BLUE DELLO SVILUPPO ECONOMICO INTERNAZIONALE – Il Piano Export per la promozione del Sistema Paese, Mauro Battocchi (Direttore Generale Promozione Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Intervista di Nando Santonastaso (Editorialista, Il Mattino).

Tra i temi affrontati in questa seconda e ultima giornata del festival ci sono anche il caso Starlink, sicurezza, fotografia marina, strategie aziendali ed ancora spazi open dot e open mind per discussioni smart su temi di attualità.

Comitato Scientifico

Claudio Baccarani, Bruno Busacca, Sandro Castaldo, Francesco Ciampi, Maria Colurcio, Michele Costabile, Daniele Dalli, Guido Cristini, Giovanni Battista Dagnino, Alberto Falini, Marco Frey, Alberto Grando, Luigi Golzio, Gennaro Iasevoli, Laura Michelini, Angelo Miglietta, Arabella Mocciaro Li Destri, Maria Rosaria Napolitano, Alberto Pastore, Tonino Pencarelli, Lara Penco, Andrea Piccaluga, Mauro Sciarelli, Savino Santovito, Elita Schillaci, Ludovico Solima, Federico Testa, Gianmario Verona, Roberto Vona (Coordinatore).

Main partner: Crédit Agricole Italia, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi Napoli Federico II

Partner istituzionali: Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del PNRR – Next Generation EU, e gestito da Invitalia

Main Sponsor Climate & Sustainability: Deloitte

Hosting partner: Università degli Studi di Napoli Federico II

Partner: Crai, EIT Health, GeneGis GI, Protiviti Italia

Media partner: RAI Scuola, RAI RADIO 1, TGR, Radio Kiss Kiss, Feltrinelli Librerie, E&M

Partner tecnici: Azienda Napoletana Trasporti, Centro di Ateneo per i servizi informatici, Effe erre Congressi, Enzo Liverino 1894, Isaia Napoli

Patrocini:

Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Unione Industriali di Napoli, AIDEA, BRITISH ACCADEMY OF MANAGEMENT, EURAM, Marina Militare, Aeronautica Militare, Global Compact, Cavalieri del lavoro, Maestri del Lavoro, Cluster BIG -Blue Italian Growth, Federazione del Mare, Manageritalia, Consiglio Nazionale Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, ODCEC Napoli, Fondazione ODCEC Napoli, UGDCEC Napoli, Ordine degli Avvocati di Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Aniai Campania, AIDP, AIRC, Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, ANDAF, Temporary Management e Capital Advisors, Federitaly, Photoclub Partenope, The Propeller Clubs Italia, Ase.

