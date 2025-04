Festival del Management, presentata la III edizione

- pubblicità -

L’8 e 9 maggio si terrà a Napoli la terza edizione del Festival del Management organizzato da Sima, Società Italiana di Management, e dall’Università Federico II. Il tema di questa edizione è Deep Blue, le interconnessioni tra il Blue profondo dello Spazio e degli Oceani e su questo tema si articola il fitto programma di panel e dibattiti.

Dall’esplorazione e sfruttamento del blu dello spazio alla scoperta e gestione delle immense risorse del blu marino e subacqueo: in questo contesto il management si pone come strumento di ricerca continua di risposte operative a questioni complesse. Dopo le prime due edizioni ospitate dall’Università Bocconi di Milano, il Festival si trasferisce a Napoli, luogo d’elezione per approfondire il tema legato al Blu in tutte le sue dimensioni. Il focus è sulle potenzialità e fragilità delle infrastrutture tecnologiche globali, sulle opportunità e minacce ma anche sulle capacità di indagare e innovare nel deep blue di spazio e mare. In questo contesto, il “blue” rappresenta simbolicamente la nuova frontiera per l’umanità, continuamente alla ricerca di limiti nuovi da affrontare e superare, con curiosità, resilienza e determinazione, per sognare un futuro di ulteriori inarrivabili conquiste scientifiche, tecnologiche, politiche e sociali.

Si è tenuta lunedì mattina nella sala Cenzato dell’Unione Industriali di Napoli la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival del Management, che si svolgerà a Napoli l’8 e il 9 maggio. L’evento, a cura della SIMA – Società Italiana di Management – e della Federico II prevede un denso programma di eventi con oltre 200 ospiti che si avvicenderanno negli oltre 40 panel e tavole rotonde di approfondimento. Il tema di questa edizione è “Deep Blue, le interconnessioni tra il Blue profondo dello Spazio e degli Oceani“, contesto in cui le competenze manageriali possono fare la differenza nella gestione delle opportunità, delle innovazioni e della formazione per le nuove generazioni. Il Festival, giunge alla terza edizione, ed è l’unico evento nel suo genere che si occupa di management: divulgazione e formazione sono il cuore del festival: “una formazione trasversale e contemporanea – ha sottolineato Arabella Mocciaro Li Destri, presidente Sima e docente all’Università di Palermo – per le giovani donne e i giovani uomini, figure chiave del domani. Per noi è un privilegio e una responsabilità trasmettere queste competenze sia nelle organizzazioni private che in quelle pubbliche, per affrontare le sfide politiche, economiche e ambientali, allevando i talenti di domani con la capacità e l’arte di guidare le persone sulle sfide della complessità”.

“Ci interroghiamo da sempre – ha aggiunto Mocciaro – sugli strumenti per aumentare l’impatto della nostra attività di ricerca e per questo abbiamo ideato il festival: crediamo nel potere del racconto e del dialogo per creare ponti tra persone. Ed è importante la presenza a festival di altissime cariche delle istituzioni politiche e militari per un sostegno effettivo alla libertà della ricerca scientifica, oggi messa in discussione anche dalle notizie che provengono dagli Usa”.

La terza edizione all’insegna delle novità: “La prima – ha spiegato Roberto Vona, ideatore e Delegato SIMA per il Coordinamento del Festival del Management e titolare di cattedra alla Federico ii – è la sede: dopo le prime due edizioni alla Bocconi di Milano avviamo un percorso itinerante del festival e abbiamo scelto Napoli, capitale italiana della cultura d’impresa per il 2025. La seconda novità è il tema: il blu inteso come economia dello spazio ed economia del mare, temi interconnessi e di interesse generale a cui la cultura manageriale può dare un contributo non solo di stampo aziendale ma di sviluppo in generale. La nostra intenzione, infatti, è mettere le nostre idee al servizio dello sviluppo dei territori e delle imprese. Scegliendo la forma del festival e non del convegno proprio per enfatizzare l’intento divulgativo, confermato anche dalla scelta di speaker non accademici ma imprenditori, esponenti del mondo manageriale e delle istituzioni”.

Vona ha poi aggiunto: “Puntiamo ad un evento di comunità per un sapere utile. intendiamo valorizzare la cultura dell’impresa come cultura sociale, anche in considerazione che Napoli è capitale italiana nel 2025 proprio della cultura d’impresa”.

Lucia Niespolo – Editore e Presidente di Radio Kiss Kiss

Siamo orgogliosi di essere anche quest’anno media partner del Festival del Management, che per la prima volta approda a Napoli, la nostra città, cuore pulsante di cultura, energia e visione. Il tema “Deep Blue” è straordinariamente evocativo: racconta la sfida di esplorare l’ignoto, che sia il blu profondo del mare o quello dello spazio, e richiama con forza lo spirito innovativo che anima anche il mondo della comunicazione. Radio Kiss Kiss crede da sempre nella potenza del dialogo tra impresa, ricerca e società: è proprio in questa connessione che si genera valore e si costruisce il futuro. Sostenere il Festival del Management significa dare voce a un confronto di idee che ispirano, trasformano e aprono nuovi orizzonti.

Crédit Agricole Italia per il terzo anno consecutivo sostiene il Festival del Management come main sponsor.

Crédit Agricole Italia è lieta di confermare, per il terzo anno consecutivo, il sostegno al Festival del Management, uno degli appuntamenti più originali e innovativi nell’ampio dibattito sulla cultura d’impresa, come sempre brillantemente organizzato dalla Società Italiana di Management. La scelta di Napoli come sede dell’evento 2025, e dell’Università Federico II come partner, è particolarmente felice per noi, in quanto coerente con la nostra strategia di crescita territoriale. Di recente, infatti, in questa regione, accanto alla rete commerciale, abbiamo avviato un Comitato Territoriale che funge da raccordo tra la Banca e la comunità di riferimento e che vede la partecipazione di importanti figure imprenditoriali e istituzionali. L’obiettivo è di garantire supporto alla realtà locale e promuovere le progettualità che ci vengono segnalate. Inoltre, nei prossimi mesi, daremo vita a Le Village by CA della Campania, ovvero il sesto acceleratore di innovazione al servizio delle startup e delle imprese inserito nella rete dei Village italiani, che attualmente assiste oltre 190 startup e affianca oltre 80 aziende partner nel loro percorso d’innovazione. Tutto questo, e tanto altro, significa per noi agire in modo sostenibile e innovativo.

Protiviti Italia celebra la prolungata partnership con il Festival del Management organizzato da SIMA

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il Festival del Management,” ha dichiarato Giacomo Galli, Direttore Generale di Protiviti Italia e Bulgaria. “Questo evento rappresenta una piattaforma straordinaria per condividere conoscenze, esperienze e best practices con i leader del settore. La nostra partecipazione attiva sottolinea il nostro impegno nel promuovere la crescita e lo sviluppo professionale dei manager italiani”. Il Festival del Management non è solo un’occasione di confronto per gli addetti ai lavori, ma anche per la cittadinanza. Proponendo uno schema che nella sua semplicità oggi appare rivoluzionario, il Festival mira a superare l’approccio tra fazioni contrapposte, condividendo idee e riflessioni per ridurre le distanze tra consapevolezze differenti. Questo approccio inclusivo e collaborativo è fondamentale per costruire un futuro più coeso e consapevole. È un’occasione unica per discutere delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il panorama manageriale contemporaneo.

Tra le vocazioni del festival, sin dalla prima edizione, c’è la promozione della parità di genere in ambito manageriale, sottolineata anche nella sezione “Make it a case” organizzato in partnership con Invitalia realizzata nell’ambito del programma “Imprenditoria Femminile”, previsto dal PNRR e finanziato dal MIMIT con risorse Next Generation EU (NGEU) nell’ambito del quale saranno premiate le attività di ricerca su casi aziendali in cui sono protagoniste figure manageriali femminili di rilievo.

“Il Festival del Management è stato ideato con l’obiettivo di fare da volano tra ricerca e società. Per questa terza edizione abbiamo scelto di mettere a confronto un coro a più voci altamente qualificate che si interrogheranno sul futuro delle interconnessioni tra spazio e oceani e sul futuro che ci circonda, tra cambiamenti climatici, transizioni geopolitiche e conflitti, rigenerazioni urbane e connessioni tecnologiche. Anche quest’anno è prevista un’attenzione particolare alla valorizzazione del talento femminile e delle nuove generazioni, il Festival si conferma un appuntamento chiave per discutere e ripensare il ruolo del Management al servizio del Paese nel segno di un progresso sociale e sostenibile per tutta la comunità”, afferma Arabella Mocciaro Li Destri, presidente Sima.

Il Festival prevede la partecipazione di docenti di management, economisti, scienziati, ricercatori, giornalisti, imprenditori, esponenti politici e della società civile che si confronteranno in oltre quaranta appuntamenti tra panel e singoli dibattiti. Le sedi coinvolte sono molteplici: il campus universitario di Monte Sant’Angelo, l’Unione Industriali, il Museo Darwin Dohrn, il rione Sanità. Oltre alle tematiche dello spazio e del mare, il Festival approfondirà anche le questioni legate alla salute, alla filiera alimentare, al commercio – settore particolarmente significato alla luce dei dazi Usa – all’innovazione, all’intelligenza artificiale ma anche al turismo, alla rigenerazione sociale e urbana, alla riorganizzazione dell’industria automobilistica, alla cultura del management.

Roberto Vona, ideatore e Delegato SIMA per il Coordinamento del Festival del Management spiega: “Le opportunità da cogliere sono immense, la complessità della materia è altrettanto enorme, le testimonianze di imprese di successo sono tante; l’esempio virtuoso, combinato con adeguata sapienza tecnica, sapranno ispirare e guidare nuove esaltanti (e utili) avventure. Ci piace evidenziare che la propensione ad esplorare, innovare, riorganizzare, rigenerare, sviluppare il capitale umano, sfidare l’ignoto con coraggio, determinazione e sapienza, sono l’essenza pura del management”.

Nel corso del Festival saranno i premiati i migliori team di studentesse e studenti del contest “Make IT a Case”, organizzato in partnership con Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, partner istituzionale del Festival del Management) con il coinvolgimento dei docenti soci di SIMA in tutta Italia. Si tratta di un’iniziativa realizzata nell’ambito del programma “Imprenditoria Femminile”, previsto dal PNRR e finanziato dal MIMIT con risorse Next Generation EU (NGEU), al fine di diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, con particolare riguardo ai campi scientifici e tecnologici e alla capacità di produrre innovazioni.

“Make IT a case”, realizzato in collaborazione con SIMA, si conferma per il secondo anno consecutivo un progetto che riscuote una grande partecipazione di studentesse e studenti – commenta Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia – Nel primo semestre di questo secondo anno, infatti, sono 24 gli atenei italiani che hanno partecipato al contest con 65 progetti e oltre 700 le studentesse di management aziendale (su circa 1400 studenti) che hanno proposto idee innovative per sviluppare nuovi prodotti e servizi, in grado di rafforzare la competitività delle imprese, e competenze tecniche e capacità di leadership su tematiche di grande importanza per il futuro delle nuove generazioni, come ad esempio la sostenibilità e la transizione digitale ed energetica. Make IT a Case è uno degli interventi del programma Imprenditoria Femminile, che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di rafforzare e qualificare il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, anche in quelle attività imprenditoriali a maggior tasso in innovazione, e contribuire alla crescita economica del Paese e a una più significativa realizzazione personale di molte donne” – ha concluso Gallo.

2 FDM – Programma 2025

Al Festival hanno assicurato, tra gli altri, la loro partecipazione: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Matteo Lorito, Rettore Università Federico II, Paolo Pedone, presidente CUN, Gianmario Verona, già Rettore Università Bocconi, Marco Frey, già Presidente Global Compact Italia, Alberto Grando, Presidente Arexpo, già Dean Sda Bocconi, Sergio Costa, Vice Presidente, Camera dei Deputati, Presidente, Comitato Sicurezza, Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mario Mattioli, Presidente Federazione del Mare, Mauro Battocchi Direttore Generale Promozione Sistema Paese, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Vittorio Rizzi, Capo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Pierluigi Paracchi, Founder, Chairman and CEO, Genenta, Pierluigi Petrone, CEO, Petrone Group, Vice Presidente, Farmindustria, Giorgio Pino, Presidente, Gruppo Proma, Ezio Bussoletti, Presidente E-Geo, Mario Cosmo, Direttore scientifico Agenzia Spaziale, Renata Mele, Consigliere Global Compact Italia, Roberto Ghisellini, Condirettore Generale, Crédit Agricole Italia, Luca Parmitano, Chief Astronaut Operations, ESA, Andrea Ballabio, già fondatore e Direttore Telethon Tigem, Daniele Finocchiaro, Consigliere delegato Fondazione Airc, Anna del Sorbo, Dg, Idal Group, Presidente Comitato Pmi Confindustria Campania, Beatrice Lamonica, Partner, Deloitte Climate & Sustainability, Luca Vincenzo Maria Salamone, Direttore, Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Tartaglia Polcini, CEO, Mapsat, Board Member, ASAS, Giorgio Santambrogio, CEO, Gruppo Végé, Rosaria Covelli, Presidente, Corte di Appello di Napoli, Cristina Peano, Managing Director, Protiviti Italia, Pierluigi Di Palma, Presidente Anac, Luigi Nicolais, Presidente, COTEC – Fondazione per l’Innovazione, Presidente, Materias, Valeria Fascione, Assessore Ricerca, Innovazione e Start Up, Regione Campania, Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e innovazione Invitalia, Carlo Pontecorvo, Ad Ferrarelle e Presidente Gruppo Mezzogiorno Federazione Cavalieri del Lavoro, Daniela Palumbo, Direttrice Banca D’Italia, Napoli, Stefania Brancaccio, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Napoli, Fulvio Scannapieco, Presidente e Co-Founder Ala Corporation, Matteo Rusciadelli, Responsabile Relazioni Business Imprese Centro Sud, Cassa Depositi e Prestiti.

Comitato Scientifico

Claudio Baccarani, Bruno Busacca, Sandro Castaldo, Francesco Ciampi, Maria Colurcio, Michele Costabile, Daniele Dalli, Guido Cristini, Giovanni Battista Dagnino, Alberto Falini, Marco Frey, Alberto Grando, Luigi Golzio, Gennaro Iasevoli, Laura Michelini, Angelo Miglietta, Arabella Mocciaro Li Destri, Maria Rosaria Napolitano, Alberto Pastore, Tonino Pencarelli, Lara Penco, Andrea Piccaluga, Mauro Sciarelli, Savino Santovito, Elita Schillaci, Ludovico Solima, Federico Testa, Gianmario Verona, Roberto Vona (Coordinatore).

Main partner: Crédit Agricole Italia, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi Napoli Federico II

Partner istituzionali: Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del PNRR – Next Generation EU, e gestito da Invitalia

Main Sponsor Climate & Sustainability: Deloitte

Hosting partner: Università degli Studi di Napoli Federico II

Partner: Crai, EIT Health, GeneGis GI, Protiviti Italia

Media partner: RAI Scuola, RAI RADIO 1, TGR, Radio Kiss Kiss, Feltrinelli Librerie, E&M

Partner tecnici: Azienda Napoletana Trasporti, Centro di Ateneo per i servizi informatici, Effe erre Congressi, Enzo Liverino 1894, Isaia Napoli

Patrocini:

Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Unione Industriali di Napoli, AIDEA, BRITISH ACCADEMY OF MANAGEMENT, EURAM, Marina Militare, Aeronautica Militare, Global Compact, Cavalieri del lavoro, Maestri del Lavoro, Cluster BIG -Blue Italian Growth, Federazione del Mare, Manageritalia, Consiglio Nazionale Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, ODCEC Napoli, Fondazione ODCEC Napoli, UGDCEC Napoli, Ordine degli Avvocati di Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Aniai Campania, AIDP, AIRC, Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, ANDAF, Temporary Management e Capital Advisors, Federitaly, Photoclub Partenope.