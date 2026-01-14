Fin 4 Teen di Sellalab, il contest di educazione finanziaria

Sono Aura, Bid Art, Loopie, Offline e Skillo i cinque progetti vincitori dell’edizione 2025 di “Fin 4 Teen”, il programma nazionale di educazione finanziaria e imprenditoria a impatto dedicato agli studenti dai 12 ai 19 anni e promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella.
La premiazione si è svolta presso l’Open Innovation Center Sella di Torino durante la finale nazionale a cui hanno partecipato i team selezionati al termine di un percorso formativo durato diversi mesi e che, nel 2025, ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori (licei e istituti tecnici e professionali) di Biella, Torino, Roma, Salerno e Lecce.
Il programma, avviato nel marzo 2025, ha proposto cinque percorsi territoriali dedicati alle scuole coinvolte e un campus estivo intensivo, per un totale di 130 ore di formazione. Durante queste attività, i partecipanti hanno potuto sviluppare competenze finanziarie e imprenditoriali grazie a incontri teorico-pratici con esperti, lavori di gruppo, laboratori, sfide progettuali e momenti di confronto strutturato. Ogni percorso si è concluso con un hackathon locale in cui ragazze e ragazzi hanno ideato e presentato progetti rivolti ai bisogni concreti dei propri territori e dei loro coetanei.
Cinque i progetti selezionati durante la finale nazionale che si sono distinti per capacità di innovazione e impatto:
- Aura (Liceo Scientifico Albert Einstein Torino), un dispositivo wearable per la sicurezza personale che integra chiamata rapida di emergenza, localizzazione GPS e attivazione immediata in caso di pericolo, ideato da un team tutto al femminile. Liceo Scientifico Albert Einstein
- Bid Art (Istituto Tecnico Economico Piero Calamandrei Roma), un contenitore per la raccolta dei rifiuti che unisce design artistico e funzionalità, realizzato con una vernice attiva brevettata capace di eliminare fino al 90% di inquinanti e batteri, agendo come purificatore d’aria passivo;
- Loopie (Liceo Artistico Giuseppe e Quintino Sella Biella), un progetto di moda sostenibile e sociale basato su kit creativi con tessuti di recupero selezionati e igienizzati da detenuti ed ex-detenuti, per promuovere economia circolare e reinserimento lavorativo;
- Offline (Istituti Lecce), una piattaforma rivolta a ragazzi dai 10 ai 18 anni per ridurre il tempo trascorso davanti ai dispositivi digitali e favorire la scoperta di hobby, attività e relazioni offline;
- Skillo (Fin 4 Teen Camp Biella), una piattaforma che mette in contatto imprese e giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni, offrendo formazione personalizzata, consulenza alle aziende e percorsi di tirocinio per ridurre lo skill mismatch.
I progetti sono stati valutati da un comitato composto da Giacomo Gallazzi (Finanz), Domenico Lopriore (Sella), Francesca Marasca (Sella), Clelia Tosi (Fintech District) e Veronica Scuotto (professoressa di imprenditorialità e innovazione all’Università Federico II di Napoli), e ha assegnato il primo premio al progetto Offline, il premio “Impatto” al progetto Aura, il premio “Innovazione” al progetto Loopie, il premio “Creatività” al progetto Bid Art e il premio “Miglior Pitch” al progetto Skillo.
“Con l’iniziativa Fin 4 Teen – afferma Domenico Lopriore, Head of Open Innovation di Sella – abbiamo scelto di sostenere concretamente i giovani, aiutandoli a comprendere il valore del denaro e l’impatto delle scelte economiche sulla propria vita e sulla società. Il nostro obiettivo è fornire strumenti, competenze e fiducia affinché possano trasformare le loro idee in progetti che creino valore sui territori in cui vivono. Il futuro è nelle mani di questi ragazzi e il gruppo Sella vuole aiutarli a diventare protagonisti consapevoli delle proprie scelte”.
