Formazione e inclusione, presentato il progetto Perrella-Gesco

Formazione e inclusione con Perrella Distribuzione e Gesco. E’ stato presentato venerdì mattina con entusiasmo e grande partecipazione, presso Perrella Academy, l’innovativo progetto di formazione professionale che mira a trasformare il futuro di circa venti giovani, provenienti da contesti socio-familiari complessi, attraverso due percorsi formativi qualificati. L’iniziativa, ideata dalla collaborazione tra Perrella Distribuzione e Gesco, intende abbattere le barriere sociali offrendo a questi ragazzi, tra i 16 e i 21 anni, non solo competenze specifiche per il settore della ristorazione, ma anche una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro nonché di contrasto alla dispersione scolastica.

“Dire che si può migliorare è una necessità imprescindibile. Con la volontà di apprendere, la persona diventa il fulcro delle nostre azioni, non la macchina, ma le persone stesse – afferma Giuseppe Perrella, Direttore Commerciale di Perrella Distribuzione -. È fondamentale credere in noi stessi, riconoscendo che possiamo fare cose nuove e che la formazione è uno degli strumenti chiave per il cambiamento. Per riuscirci, è essenziale avere fiducia in questo processo. Questa Academy è un luogo in cui i progetti vanno condivisi. Chi fa impresa e crea valore deve anche saperlo trasmettere agli altri, ed è proprio per questo che siamo qui oggi”. “Essere imprenditori significa anche contribuire al benessere collettivo, offrendo opportunità a chi si trova in difficoltà e promuovendo un futuro inclusivo – prosegue -. Solo così il successo delle nostre imprese può trasformarsi in una crescita autentica per tutti. Amo profondamente la mia città e la mia regione, e credo che le potenzialità che avete siano enormi, anche se oggi non sono ancora eccellenti, ma lo possono diventare. Voi siete il futuro di questo territorio, e sono necessari fondamenti più solidi e un impegno maggiore rispetto a quanto siamo stati in grado di fare noi finora”.

Tra i presenti, Luciana Caserta e Rosanna Di Fiore, Coordinatrici dei Progetti di Gesco ed Ettore Paolucci, Academy Planner, che ha presentato i dettagli dei corsi che partiranno il 14 novembre e termineranno il 17 aprile 2025, con 100 ore di formazione, affiancate da uno stage di sei mesi in aziende locali.

Il primo Corso IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di specializzazione in cucina, riconosciuto dalla Regione Campania, permetterà ai partecipanti di acquisire una qualifica professionale di Operatore di Cucina. Gli allievi potranno, quindi, accedere all’esame di qualifica con una commissione regionale e, successivamente, proseguire gli studi per ottenere un diploma equipollente a quello alberghiero. Il secondo percorso “Dote Comune”, promosso dai Csst (Centri dei Servizi Sociali Territoriali) in collaborazione con il Comune di Napoli, rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza per agevolarne l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa presentata questa mattina testimonia, dunque, l’impegno di Perrella Distribuzione e Gesco verso il territorio e le nuove generazioni, dimostrando che la collaborazione tra Istituzioni e realtà imprenditoriali può rappresentare un potente motore di cambiamento e inclusione sociale.