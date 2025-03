Forte crescita dell’e-pharmacy nella spesa farmaceutica

- pubblicità -

Secondo il report dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio – Settembre 2024, nei primi nove mesi del 2024 la spesa farmaceutica complessiva in Italia ha raggiunto i 17,6 miliardi di euro, segnalando un incremento del +16% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia la centralità del settore farmaceutico nell’economia nazionale e la crescente esigenza di modelli di distribuzione più efficienti.

In quest’ottica, anche il ramo farmaceutico si adopera per restare al passo con i tempi trovandosi protagonista di un’evoluzione digitale a 360 gradi. Negli ultimi anni, il numero di consumatori che si affidano alle piattaforme online per l’acquisto di medicinali e prodotti sanitari è cresciuto esponenzialmente.

Infatti, secondo i dati di Netcomm Focus Digital Health & Pharma nel 2024, il valore degli acquisti online nel settore Health & Pharma in Italia ha sfiorato i 2 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,2% rispetto all’anno precedente. Il numero di e-shopper in questo comparto è aumentato del 4,8%, raggiungendo 23,7 milioni di persone, pari al 70% del totale degli acquirenti online.

L’espansione dell’e-pharmacy: nascono nuovi modelli innovativi che facilitano l’accesso ai farmaci attraverso il digitale

Il marketplace di 1000Farmacie, fondato da Nicolò Petrone (CEO) e Mohamed Younes (COO), rappresenta un esempio di come la tecnologia possa supportare le farmacie tradizionali nell’adattarsi alla crescita degli acquisti online. La piattaforma collega oltre 100 farmacie in tutta Italia, consentendo loro di ampliare la propria rete di vendita senza dover gestire autonomamente l’infrastruttura e-commerce.

Questo modello permette di ottimizzare i costi operativi e di migliorare la distribuzione dei prodotti farmaceutici, offrendo ai consumatori un accesso più ampio e flessibile alle forniture sanitarie. Inoltre, l’introduzione di formule di abbonamento a servizi sanitari digitali, come il programma di membership di 1000Farmacie, riflette una tendenza più ampia nel settore della salute, orientata verso la personalizzazione dei servizi e la continuità dell’assistenza per i pazienti.

“L’aumento degli acquisti online nel settore farmaceutico dimostra come i consumatori si stiano progressivamente orientando verso il digitale anche per l’acquisto di medicinali e prodotti sanitari. Tuttavia, il mercato italiano dell’e-pharmacy è ancora in fase di sviluppo, con meno del 5% delle vendite farmaceutiche effettuate online. Questo scenario evidenzia un cambiamento nelle abitudini di consumo, ma anche la necessità di infrastrutture e regolamentazioni adeguate a garantire un servizio efficiente e sicuro.” spiega il founder Nicolò Petrone.

Le prospettive future dell’e-pharmacy

L’adozione del digitale nel settore farmaceutico rappresenta una delle sfide più rilevanti per il futuro della sanità in Italia. La combinazione tra innovazione tecnologica e regolamentazione adeguata sarà determinante per garantire un servizio sicuro ed efficiente per i consumatori. In questo contesto, aziende come 1000Farmacie stanno contribuendo a ridefinire il modo in cui i farmaci e i prodotti sanitari vengono distribuiti, rendendo l’accesso più semplice e conveniente per milioni di italiani.

Con il supporto di investitori internazionali, che hanno finanziato l’azienda con oltre 24 milioni di euro, 1000Farmacie continua a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l’esperienza d’acquisto online e consolidare la propria posizione di leadership nel settore.

L’evoluzione del mercato e-pharmacy in Italia proseguirà nei prossimi anni, e il ruolo delle piattaforme digitali sarà sempre più centrale per garantire ai consumatori un accesso rapido, sicuro e conveniente ai farmaci e ai prodotti per la salute.