Fusioni ed Acquisizioni per la crescita, il workshop in Borsa sul Programma Elite

Il workshop di Elite che si è tenuto il 14 gennaio presso la sede di Borsa Italiana, in Piazza degli Affari 6 a Milano ha portato sul palco esperti, osservatori e imprenditori, che hanno condiviso le loro visioni ed esperienze, stimolando il confronto con tutti i partecipanti, affrontando in particolare temi le operazioni di M&A (abbreviazione di Mergers and Acquisitions, cioè fusioni e acquisizioni) che rappresentano una leva sempre più decisiva per accelerare la crescita, ampliare il perimetro di mercato e rafforzare la capacità innovativa delle imprese.

Questo workshop, articolato su un’intera giornata, ha guidato imprenditori e top manager nell’esplorazione delle principali dimensioni strategiche che rendono l’M&A uno strumento di sviluppo efficace: dalla definizione degli obiettivi industriali alla costruzione della pipeline, dalla valutazione delle opportunità alla gestione delle fasi critiche del deal. Attraverso casi reali, approfondimenti operativi e momenti di confronto, i partecipanti hanno acquisito una visione integrata delle dinamiche finanziarie, organizzative e culturali che determinano il successo di un’operazione, con un focus specifico sulle decisioni strategiche che ogni leader aziendale è chiamato a governare. L’obiettivo è stato fornire strumenti concreti per utilizzare l’M&A non come risposta tattica, ma come vero motore di crescita sostenibile e di trasformazione dell’impresa.

Ha aperto i lavori Mauro Iacobuzio, Head of Sales, ELITE Euronext Group

si sono alternate le seguenti testimonianze:

M&A in Italia e all’estero,cosa è accaduto nel 2025 e le attese per il 2026,a cura di Filippo Guicciardi, CEO Investment Banking, Antonio Scarabosio, Partner Investment Banking, Equita Mid Cap Advisory

M&A readiness assessment: come l’azienda si deve preparare al deal a cura di Zeno Pellizzari, Partner M&A and Executive Search Leader, Giulia Brusoni, Director M&A, BIP Corporate Finance and Strategy

Tavola rotonda sull’esperienza di advisor e aziende, protagonisti di operazioni di M&A a cui sono intervenuti: Simone Giarratana, Partner, Nash Advisory, Davide Cilli, Presidente del CdA, Fabio Lazzerini, AD, Comtel, Alberto Salvadè, Resp. Dipartimento Corporate in Italia e Co-head dell’International Corporate Department, Bird&Bird, Edgardo Cremascoli, AD, Adler Ortho moderati da Giulio Giampiccolo, SeniorManager, ELITE Euronext Group

Dal deal alle persone: la gestione HR nel post-M&A a cura di Lorenzo Vescuso, Associate Partner, Simonetta Saprio, Senior Partner & Global Head of Healthcare & Life Sciences practice, Page Executive con Un approfondimento su come allineare culture, processi e talenti per trasformare l’integrazione post-acquisizione in un vantaggio competitivo sostenibile.

Patrimoni in evoluzione: il ruolo del Family Office nel post-M&A cura di Andrea Caraceni, Amministratore Delegato, CFO Sim con un focus sulle leve operative e strategiche per integrare liquidità, investimenti e finalità familiari nella fase successiva a un’operazione di M&A.

Tavola rotonda – l’apertura del capitale a fondi di Private Equity, dinamiche, obiettivi e tempistiche a cui sono intervenuti Giacomo Picchetto, Managing Partner e Consigliere Esecutivo, Alkemia Capital, Giacomo Pignatti-Morano, Managing Director, Trilantic Europe

Tax strategy & M&A: leve fiscali per una transazione di successo, anche in ottica di passaggio generazionale a cura di Francesco Nobili, Partner, Roberta Sironi, Dottore Commercialista, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners con una panoramica sulle strategie fiscali più efficaci per ridurre rischi, minimizzare il carico fiscale e supportare la creazione di valore lungo tutto il processo di fusione o acquisizione.

il workshop ha rappresentato un momento di formazione e confronto utile per:

valutare se, quando e come l’M&A possa diventare un asse strutturale del piano industriale; comprendere l’impatto organizzativo e culturale di eventuali future operazioni (integrazione di persone, sistemi, processi); aumentare il livello di consapevolezza del management rispetto alle opportunità e ai rischi delle operazioni straordinarie.

La partecipazione di SMS Engineering al workshop sull’M&A organizzato da Borsa Italiana nell’ambito del programma ELITE risponde a precise esigenze strategiche di crescita e posizionamento. In particolare: Supportare la crescita tramite operazioni straordinarie, comprendere strumenti e best practice dell’M&A, allineare la struttura aziendale agli standard di mercato dei capitali, fare networking qualificato con l’ecosistema ELITE e Borsa Italiana, prepararsi a scelte strategiche di medio-lungo periodo.

In foto sotto Massimiliano Canestro Vicepresidente di SMS Engineering e Francesco Castagna CEO di SMS Engineering consegnano il libro scritto dal Presidente della SMS Engineering Antonio Ascione “L’Intelligenza Artificiale al servizio delle persone, non al loro posto” a Giovanni Lombardi Presidente di Tecno Group e ad Antonio Pellé di Elite Euronext Group