Giochi legali, convegno giovedì 19 a cura di Agsi

Un appuntamento cruciale per il settore del gioco legale in Italia è alle porte. Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare di Napoli (5° piano, Via Giuseppe Verdi 35), a soli 100 metri dal Comune, si terrà il convegno promosso da A.G.S.I. –

Associazione Gestori Scommesse Italia, dal titolo: “Giochi legali: regole e dazi certi e sostenibili”

Un tema strategico per il futuro del comparto

Il convegno nasce dalla crescente necessità di fare chiarezza e stimolare una riflessione condivisa sul quadro normativo, sulla fiscalità e sulla sostenibilità del gioco pubblico. In un momento di profonde riforme — dalle nuove concessioni online alla riorganizzazione delle sale fisiche — l’iniziativa offrirà uno spazio aperto di confronto tra istituzioni, operatori, esperti e stakeholder.

Gli operatori chiedono regole certe, chiare e trasparenti, che stabiliscano con precisione cosa è consentito e cosa no, tutelando sempre i soggetti più vulnerabili. Il comparto del gioco legale genera ogni anno oltre 12 miliardi di euro per le casse dello Stato, contribuendo in maniera significativa alla finanza pubblica. Proprio per questo, AGSI sollecita un confronto serio e costruttivo tra le parti coinvolte — politiche, sanitarie e imprenditoriali — per garantire equilibrio, legalità e sostenibilità.

Intervento di spicco: Giuseppe Catapano

Tra i relatori principali spicca la presenza del Prof. Giuseppe Catapano, Rettore dell’Università AUGE, autore di importanti pubblicazioni sul tema della finanza e del diritto bancario. Porterà una riflessione approfondita sulla trasparenza, sulle regole fiscali e sulla sostenibilità economico-giuridica del comparto dei giochi legali. Il suo intervento è atteso come uno dei momenti centrali della giornata.

Programma e relatori

L’incontro sarà introdotto e coordinato da Pasquale Chiacchio, presidente AGSI, e moderato da Mimmo Falco, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Interverranno inoltre:

• Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli e vice presidente AGSI

• Mario Minopoli, presidente nazionale CIGA

• Massimo Cilenti, Comune di Napoli

• Sergio D’Angelo, presidente SAPAR

• Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli

• …e altri rappresentanti del mondo ippico, associativo e delle istituzioni locali e nazionali.

Un momento di unione per il comparto

“L’AGSI si impegna ogni giorno per la tutela delle imprese del gioco legale. In un momento in cui il settore è sotto attacco mediatico e privo di una difesa istituzionale adeguata, è fondamentale essere uniti e presenti”, dichiara Pasquale Chiacchio. “Affronteremo temi come la discriminazione bancaria, le imposte nel settore AWP e Ippica, i corsi di formazione obbligatori e l’urgenza di riforme strutturali.”

L’ingresso è libero, con coffee break di benvenuto, e aperto a gestori di agenzie, operatori, rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.