Giovani e futuro, Perrella Distribuzione e Gesco insieme

Perrella Distribuzione e Gesco uniti per creare opportunità concrete. Domani, venerdì 8 novembre, dalle 11 alle 13, presso la Perrella Academy in via Ferrante Imparato 501, Napoli, sarà presentata l’iniziativa di formazione professionale per giovani provenienti da contesti socio-familiari difficili. Due percorsi formativi inclusivi, nati dalla collaborazione tra Perrella Distribuzione e Gesco, offriranno a circa venti ragazzi tra i 16 e i 21 anni un’opportunità di crescita personale e professionale.

Alla presentazione ufficiale, sarà presente Ettore Paolucci, Academy Planner, che illustrerà i dettagli del progetto. La formazione, che prenderà il via il 14 novembre e si concluderà il 17 aprile 2025, prevede 100 ore di lezioni teoriche e pratiche, seguite da uno stage di sei mesi presso aziende della ristorazione e pizzerie locali. L’obiettivo è dotare questi giovani di competenze specializzate e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, offrendo per alcuni la possibilità di completare l’obbligo scolastico.

Il primo percorso, incentrato sulla ristorazione, propone un corso IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di terzo anno, dedicato alla specializzazione in cucina. Il corso, rientrante nell’offerta formativa della Regione Campania, permette ai partecipanti di acquisire una qualifica professionale di Operatore di Cucina con indirizzo Cuoco. Al termine, i ragazzi affronteranno un esame di qualifica valutati da una commissione regionale, con la possibilità di proseguire gli studi e conseguire un diploma equivalente a quello di un Istituto Alberghiero.

Il secondo percorso, chiamato “Dote Comune” e promosso dai Csst (Centri dei Servizi Sociali Territoriali) con il supporto del Comune di Napoli, prevede il rilascio di un attestato di frequenza per facilitare l’orientamento lavorativo. Entrambi i percorsi sono rivolti ai minori per contrastare la dispersione scolastica e guidarli nel loro inserimento professionale.

“Essere imprenditori significa assumersi una responsabilità sociale verso la comunità – afferma Giuseppe Perrella, Direttore Commerciale di Perrella Distribuzione -. Non basta puntare al profitto, dobbiamo contribuire al benessere collettivo, offrire opportunità a chi è in difficoltà e promuovere un futuro inclusivo. Il nostro ruolo è anche quello di ispirare e guidare, costruendo una società più equa e capace di affrontare le sfide del domani. Solo così il successo delle nostre imprese potrà riflettersi in una crescita autentica per tutti”.

Perrella Distribuzione e Gesco ribadiscono, dunque, il loro impegno verso il territorio e i suoi giovani, dimostrando come la formazione e la collaborazione tra istituzioni possano trasformarsi in un motore di cambiamento e inclusione per un’intera comunità. “Siamo orgogliosi di collaborare con una bella realtà imprenditoriale sul nostro territorio, quale è Perrella Distribuzione, per offrire un’opportunità di formazione e crescita a giovani che si trovano in situazioni difficili – aggiunge la Coordinatrice dei Progetti, dott.ssa Rosanna Di Fiore di Gesco -. Questa iniziativa rappresenta per noi un ulteriore impegno verso l’inclusione sociale e la costruzione di percorsi lavorativi capaci di dare una nuova prospettiva di vita a questi ragazzi. Crediamo fermamente che ogni giovane meriti una chance per riscattarsi e costruire un futuro migliore, e siamo grati a Perrella Distribuzione per il sostegno a questo progetto”.