Granisso (Gruppo Tea Tek): “Anche noi a lavoro per far rientrare i cervelli in fuga”

“Investendo fortemente sulla reindustrializzazione del sito ex Whirlpool, il nostro gruppo ha voluto fare una scelta precisa per il Paese, il Mezzogiorno e per Napoli: diventare un punto di riferimento professionale per i giovani in cerca di un’occupazione ed essere un polo di attrazione in grado di richiamare i tanti che per avere l’occasione di realizzarsi hanno dovuto lasciare l’Italia. Uno dei nostri obiettivi è quello di porre un argine alla cosiddetta fuga dei cervelli e dei talenti nostrani, offrendo la possibilità di trovare spazio in un comparto in crescita esponenziale come quello delle energie rinnovabili. Una scommessa che si innesta in un momento decisamente positivo per l’economia della città, che – come ben raccontato da Nando Santonastaso su Il Mattino- mette insieme il mondo universitario, della ricerca, le imprese, la Pa e le istituzioni finalmente verso un obiettivo comune. E’ emblematico quanto sta accadendo nell’area di San Giovanni a Teduccio, un vero e proprio concentrato di eccellenze tra il polo universitario della Federico II, la Apple Academy, Cisco Academy e Quantum Computing Academy, come il progetto per il polo dell’Agritech presso l’ex Manifattura Tabacchi: qui l’innovazione e la ricerca stanno attirando giovani dall’estero e stanno facendo rientrare i ‘nostri’. Storie simili a quella del gruppo Tea Tek, che con Italian Green Factory vuole creare un polo green dedicato alle rinnovabili, entrando a far parte di un ecosistema di altissimo spessore. E’ in atto una nuova stagione di rilancio per Napoli, che può dare a tutto il Sud il coraggio di rivestire un ruolo da protagonista nell’economia del Paese. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo”. Lo dichiara Felice Granisso, Ceo del gruppo Tea Tek e di Italian Green Factory, la newco che sta reindustrializzando il sito di via Argine a Napoli.