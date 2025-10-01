Hilti Infrastructure Academy martedì 7

- pubblicità -

Il 7 ottobre sarà Napoli il palcoscenico per la IV° edizione dell’Infrastructure Academy, l’evento organizzato da Hilti Italia e dedicato al settore delle infrastrutture, in collaborazione con AIS (Associazione Infrastrutture Sostenibili).

L’Academy si svolgerà nell’affascinante cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Tra gli ospiti d’eccezione, il noto giornalista Federico Buffa, il quale interverrà con una riflessione sul tema della Disruptive Innovation, sottolineando la centralità dell’innovazione nel generare cambiamenti radicali e duraturi. Un’iniziativa strategica che rafforza il ruolo del territorio come snodo cruciale per la formazione e la crescita delle competenze nell’ambito delle infrastrutture. Un’opportunità di confronto per giovani professionisti e aziende locali e nazionali.

L’agenda della giornata verrà introdotta da Alessandro Savino, Amministratore Delegato di Hilti Italia e Luca Ferrari, Vicepresidente di AIS accompagnati dallo speech di Gianpiero Strisciuglio, Presidente CIFI e AD Trenitalia, Mariateresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania e con la presenza da remoto di Pierroberto Folgiero, CEO di Fincantieri. L’Academy riunirà numerosi attori del settore infrastrutturale, progettisti, tecnici, imprese e stakeholder istituzionali per approfondire tematiche legate all’innovazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione nel campo delle infrastrutture.

Il programma includerà una serie di interventi specialistici e tavole rotonde con momenti di confronto diretto tra esperti e partecipanti. Le due sessioni interattive della giornata saranno contraddistinte dai seguenti temi:

L’innovazione nel settore delle costruzioni con un focus dedicato sui materiali, la progettazione, l’efficienza energetica e la robotica.

con un focus dedicato sui materiali, la progettazione, l’efficienza energetica e la robotica. La sostenibilità delle infrastrutture con un approfondimento sulle tecnologie e soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e finanziario.

Speaker e manager di rilievo presenti all’evento: Denise Po (Pizzarotti), Giuliano Faini (CPT Group), Stefano Susani (Officine Maccaferri), Alice Matteucci (Hilti), Andrea Polli (ARX Smart Minds), Lorenzo Orsenigo (AIS), Gian Paolo Melis (TECNE), Andrea Fanelli (Cassa Depositi e Prestiti), Fabio Pigliacampo (Gruppo FS), Alfonso Fasolino (Saipem).

Hilti durante quest’Academy coglierà l’occasione per presentare alcune delle sue tecnologie più avanzate dedicate al settore infrastrutturale, come sistemi di ancoraggio sicuro, soluzioni per il taglio controllato, supporti impiantistici modulari e strumenti digitali per la gestione dei cantieri e la modellazione BIM.

L’evento sarà una piattaforma preziosa per condividere esperienze, strategie e strumenti d’avanguardia, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’efficienza, della sicurezza e della sostenibilità nelle grandi opere del futuro.

Cliccare qui per la Registrazione all’evento in presenza.

Cliccare qui per consultare e approfondire l’Agenda della giornata.

Cliccare qui per scoprire l’Academy di Hilti.