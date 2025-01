Il futuro a portata di mano, Dedalus selezionata da BPER Bene Comune

- pubblicità -

Obiettivo raggiunto per i 5 progetti selezionati nell’ambito del bando di crowdfunding “Il futuro a portata di mano”, lanciato da BPER Bene Comune e relativo a progetti culturali innovativi creativi, artistici e culturali che prevedono il coinvolgimento attivo dei giovani, promuovendo la loro partecipazione e incentivando il loro sviluppo intellettuale e sociale.

Tutte le campagne attive su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – sono riuscite, infatti, a raccogliere il 40% dei fondi necessari a sviluppare i progetti grazie alla generosità dei sostenitori, e riceveranno così il cofinanziamento da parte di BPER Banca per il restante 60%.

Le progettualità saranno attivate in modo capillare su tutto il territorio nazionale: “Storie di Viaggi: Itinerari-incroci di vita” dell’Atelier Mobile APS di Torino, è un laboratorio multidisciplinare per favorire la comprensione, l’integrazione e la crescita reciproca, dedicato a bambini e ragazzi suddivisi in tre gruppi per fasce.

“Rivivere il Parco di Turona – Un’oasi naturale da scoprire e proteggere” ideato dall’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) Regione Lazio APS, è invece un’iniziativa volta a diffondere la cultura della tutela ambientale e a creare un luogo sicuro e accogliente per visitatori, turisti e pellegrini, in vista del Giubileo 2025.

E ancora: a Napoli, la Cooperativa Sociale Dedalus con “Tutto il mondo è paese” prevede un percorso teatrale rivolto principalmente a giovani e adolescenti italiani e stranieri, con l’obiettivo di creare una compagnia teatrale multietnica e interculturale.

Il progetto “InCanto: cantare insieme per la pace” della Fondazione Mus-e Italia ETS, mira a promuovere l’inclusione sociale e il dialogo interculturale in otto scuole primarie pubbliche a Torino, Milano, Reggio Emilia, Firenze, Bologna, Copertino (LE), Genova, Fermo per contrastare la povertà educativa in queste città.

“Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? Cambiamo il presente con l’intelligenza digitale!!”, di Fare x Bene ETS, è un’iniziativa realizzata in collaborazione con il locale Museo Archeologico e il Corecom Regione Calabria. Si focalizza sull’educazione digitale, la prevenzione della violenza di genere e la valorizzazione culturale, allineandosi agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

BPER Bene Comune affiancherà le cinque realtà per supportarle nella realizzazione dei progetti e nella generazione di impatto sociale per i territori.

