Il Futuro dell’Aeronautica a Pomigliano d’Arco: innovazione e tecnologia nel progetto Nemesi di Leonardo

Nel cuore di Pomigliano d’Arco, un viaggio verso il futuro dell’industria aeronautica è in pieno svolgimento. Guidata dall’amministratore delegato Roberto Cingolani, Leonardo, un gigante nel settore aeronautico, sta reinventando il suo sito produttivo con il progetto Nemesi (New Engineering & Manufacturing Enhanced System Innovation). Questa iniziativa pionieristica non solo rafforza la produzione esistente, ma apre anche la strada a nuove attività innovative.

Il sito di Pomigliano d’Arco, noto per la realizzazione di componenti aerostrutturali per velivoli civili, sta vivendo una trasformazione radicale. Attualmente, il focus è sulla produzione della fusoliera del turboelica regionale ATR 42/72. Tuttavia, il futuro promette un’espansione significativa, con piani per estendere la produzione alle aerostrutture di altri segmenti di velivoli, inclusi i modelli Narrow Body come l’A321.

Il progetto Nemesi si distingue per la sua scala e ambizione. Con 25.900 metri quadrati di superficie dedicata, 3.500 nuove attrezzature, oltre 527mila ore di ingegneria e più di 300mila ore di collaborazione con partner e fornitori, è chiaro che Leonardo punta a un cambiamento significativo.

Un elemento chiave di questa trasformazione è l’adozione di tecnologie all’avanguardia, tra cui intelligenza artificiale, realtà aumentata, robotica e automazione. In particolare, gli AGV (Automated Guided Vehicles) di MPS Engineering , industria salernitana nel settore della robotica e dei sistemi di intralogistica, stanno giocando un ruolo cruciale. Questi veicoli autonomi, che sono stati recentemente messi in evidenza in un video dello stabilimento, rappresentano un salto qualitativo nella movimentazione dei materiali e nella logistica interna.

Gli AGV di MPS Engineering offrono una soluzione efficiente e flessibile per il trasporto di componenti aerostrutturali all’interno dello stabilimento. Con la loro capacità di navigare autonomamente e di adattarsi a percorsi variabili, questi veicoli migliorano non solo l’efficienza, ma anche la sicurezza sul posto di lavoro. La loro integrazione nel processo produttivo di Leonardo è un esempio lampante di come l’innovazione tecnologica possa rivoluzionare l’industria manifatturiera.

Il progetto Nemesi, con il suo approccio all’avanguardia e la sua visione per il futuro, sta ridefinendo ciò che è possibile nell’industria aeronautica. La prima fusoliera prodotta sulla nuova linea produttiva a Pomigliano è solo l’inizio di questa entusiasmante nuova era. Con il suo impegno nell’innovazione e nella tecnologia, Leonardo non solo sta rafforzando la sua posizione come leader nel settore, ma sta anche tracciando la strada per il futuro dell’aeronautica italiana e globale.