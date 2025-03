Il passaporto in ufficio postale, inaugurato il servizio

- pubblicità -

È attivo negli uffici postali della città di Napoli e della provincia il nuovo servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti. Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati nel capoluogo campano possono ora prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare direttamente allo sportello la documentazione per richiedere il passaporto.

L’iniziativa è stata illustrata oggi a Napoli dai rappresentanti di Poste Italiane nella storica sede di Piazza Matteotti, alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e di Maurizio Agricola, questore di Napoli.

«Siamo molto soddisfatti del fatto che il servizio di erogazione dei passaporti negli uffici di Poste Italiane sia arrivato a Napoli, offrendo un’alternativa comoda e accessibile a tutti – ha affermato Gaetano Manfredi –. Questo contribuirà in maniera significativa a ridurre i tempi di attesa e ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici della Questura. La collaborazione tra Poste e le Questure dimostra come sia possibile trovare soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini. Poste Italiane è da sempre un punto di riferimento per la comunità, poiché eroga servizi importanti per la popolazione: a questi, si aggiunge adesso il servizio di richiesta passaporti».

«Due anni fa, dopo la pandemia, ci siamo trovati ad affrontare un importante domanda di rilascio dei passaporti e per andare incontro alle aspettative della gente che voleva tornare a viaggiare, sia con l’istituzione da parte del Dipartimento dell’Agenda Priorità, sia con la delocalizzazione del servizio nei commissariati, siamo riusciti a ridurre i tempi di attesa: nel 2023 erano di circa 80 giorni, nel 2024 siamo scesi a 15. Questa partnership con Poste Italiane è un ulteriore passo che ci ha permesso di raggiungere le località più remote e adesso anche grandi città come Napoli. Inoltre, la consegna a domicilio è un servizio importante per chi ha difficoltà, fragilità o esigenze particolari», spiega Maurizio Agricola, questore di Napoli.

Nella città di Napoli, in questa prima fase, le sedi abilitate al servizio sono 12: quelle di piazza Matteotti, 2, piazza Degli Artisti, 27, via Giulio Cesare, 99, via Bakù, 2, a Secondigliano, via Delle Repubbliche Marinare, 497, viale Colli Aminei, 36, via della Montana Spaccata, 2, a Soccavo, via De Meis, 86, via Catena, 83, corso Meridionale, 54, via Abate Minichini, 1, via Cassano, 169.

Il servizio è disponibile anche in 42 uffici postali della provincia con meno di 15mila abitanti (da Monte di Procida a San Gennaro Vesuviano, dalle isole del golfo fino alla costiera sorrentina) coinvolti nel progetto Polis, che porta nei piccoli centri i servizi della pubblica amministrazione, riducendo il divario digitale e promuovendo la coesione sociale.

«L’avvio di questo nuovo servizio a Napoli è un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione e della vicinanza che Poste Italiane rivolge ai cittadini – sottolinea il responsabile della Filiale di Napoli città di Poste Italiane, Carlo Orefice -. Questo nuovo servizio va incontro ai bisogni degli utenti che, d’ora in poi, potranno chiedere il passaporto direttamente nel loro ufficio postale di riferimento presentando la documentazione necessaria. Questo significa far risparmiare tempo e denaro alle persone: un vantaggio che sarà sicuramente apprezzato dai cittadini napoletani».

Effettuare la richiesta è semplice. Previa prenotazione online, basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

La novità, partita nei mesi scorsi in numerose città italiane, è stata estesa progressivamente a tutto il territorio nazionale. In particolare, recentemente, il servizio è partito anche a Milano e provincia e in provincia di Firenze. In totale sono oltre 15 mila le richieste di passaporto presentate nei 418 uffici postali abilitati delle grandi città in cui è disponibile il servizio e oltre 29 mila le richieste presentate nei 2.305 uffici postali dei Comuni inclusi nel progetto Polis.

