Il “Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta”, ecco le opportunità per trasformare le Pmi

‘Transizione digitale e Industria 5.0’ è il titolo dell’evento promosso, nell’ambito delle iniziative dell’Edih Pride, dal Campania Dih-Rete Confindustria. E ‘organizzato con i partner Meditech, CERICT ed ICAR, in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli, il Gruppo Piccola Industria, l’Università Parthenope e l’ODCEC Napoli.

L’appuntamento il 16 Aprile alle ore 15 presso Villa Doria D’Angri in Via Petrarca, 80 a Napoli.

Il “Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta”, EDIH P.R.I.D.E., che fa parte degli European Digital Innovation Hub selezionati e finanziati dall’Unione Europea e dal MIMIt, ha il compito di assicurare la transizione digitale delle imprese, con particolare riferimento alle PMI e alle imprese della pubblica amministrazione attraverso l’adozione delle tecnologie digitali avanzate: Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica

L’EDIH P.R.I.D.E. supporta la trasformazione digitale delle PMI e della PA attraverso l’erogazione dei seguenti servizi: accompagnamento alla trasformazione digitale, formazione, test e sperimentazione (proof of concept), assistenza e consulenza per l’accesso a meccanismi di finanziamento a supporto degli investimenti in digitalizzazione.

Nel corso dell’evento saranno presentati i servizi e le manifestazioni di interesse per accedere ai servizi.

Alle ore 15 è prevista l’apertura dei lavori con Antonio Garofalo, Rettore Università degli Studi della Campania Partenope, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli ed Eraldo Turi, Presidente ODCEC Napoli. E’previsto un videomessaggio del Ministro Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Seguirà un approfondimento su ‘Presentazione delle call dell’EDIH PRIDE: le

opportunità e i servizi erogati’ con Edoardo Imperiale, Coordinatore EDIH PRIDE e CEO Campania DIH, Angelo Giuliana – Direttore Generale Meditech e Partner EDIH PRIDE e Luigi Romano – Presidente CERICT e Partner EDIH PRIDE.

Poi una prima tavola rotonda su ‘Le tecnologie abilitanti per le imprese: Intelligenza Artificiale, Cyber Security, High Performance Computing’ con Domenico Raguseo – Head of Cybersecurity Exprivia, Giuseppe Mocerino, Presidente NETGROUP, Michele Lucantonio, Direttore vendite Enterprise WINDTRE- Affiliato EDIH PRIDE, Antonio Palumbo, Responsabile Sales Medium Centro Sud di TIM -Affiliato EDIH PRIDE.

La seconda tavola rotonda sul tema ‘Le politiche, i programmi e gli strumenti per la competitività delle PMI’con Guido Bourelly – Presidente GPI Unione Industriali Napoli, Valentina Carlini, Senior Advisor Area Politiche per il Digitale e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca Confindustria, Maurizio Manfellotto – Presidente Campania DIH, Alvaro HERNANDO HERNANDO – Project Officer European Commission, Raffaele Spallone – Dirigente divisione digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori produttivi MIMIT, Fabrizio Monticelli, Presidente della Commissione Attività Produttive ODCEC NAPOLI. Le conclusioni affidate all’assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e patrimonio Regione Campania, Antonio Marchiello. I lavori saranno moderati dal giornalista Rai Ettore De Lorenzo.